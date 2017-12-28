风 雨

随着年底日益临近，上市公司业绩预告渐次披露。据统计，目前已有逾千家上市公司披露年度业绩预告，其中182家业绩有望翻倍。

从净利润预计中值来看，逾九成上市公司今年预计实现盈利，预计盈利在0至0.5亿元、0.5亿元至1亿元、1亿元至10亿元以及10亿元至100亿元之间的上市公司分别有187家、173家、569家和78家，另有5家上市公司预计盈利在100亿元以上，分别是中国神华、大秦铁路、海螺水泥、宝钢股份、招商蛇口。

在已公布年度年度业绩预告的上市公司中，中国神华预计盈利排名第一。鉴于2016年市场煤价前低后高等因素影响，公司预计2017年净利润同比增幅将达到或超过80%。中国神华去年实现盈利227.12亿元，照此推算，今年有望实现盈利408.82亿元。

大秦铁路预计盈利排名第二。受运量增长、运价恢复至基准价，以及上年同期同比基数较低等因素共同影响，预计今年净利润同比增长105%左右。大秦铁路去年实现盈利71.68亿元，照此推算，今年有望实现盈利146.95亿元。难怪最近大秦铁路走势屡屡有向上的冲动。

“从净利润预计增幅中值来看，逾七成上市公司今年净利润同比有望增长，其中182家上市公司净利润有望翻倍。数据显示，这182家上市公司主要分布在化工、机械设备、电子、电气设备、有色金属五个行业，合计占比过半。其中化工行业上市公司最多，有32家；其次是机械设备行业，有29家。中小板个股不在少数，这些公司也许就是我们通常认为的绩优公司，目前看这些公司还是呈现大单资金净流入态势，说明只要有业绩支撑，股价还是会被资金关照的。”高智说。具体到上市公司，6家上市公司年报净利润预计增幅在10倍以上，分别是贝瑞基因、众泰汽车、宁波东力、乐通股份、柘中股份、丰华股份。贝瑞基因由于重大资产重组实施完毕，借壳方北京贝瑞和康生物技术有限公司财务数据合并，公司预计今年净利润为2.3亿元至2.6亿元，同比实现扭亏为盈。仔细看这些公司股价，确实是跑赢了大盘。

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