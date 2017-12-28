央行为条码支付业务设限

记者 林劲榆

晨报讯 用手机扫一扫就可以支付，还可以领个红包，当人们越来越习惯这种支付方式时，人们或许忽视了潜藏其中的风险。

昨天，央行发布《中国人民银行关于印发<条码支付业务规范（试行）>的通知》，要求不能为了追求短期的市场份额，采取“烧钱”“补贴”等不当竞争手段。并对于众多场景下的支付行为进行规范，并设置限额。

通知要求，条码支付与传统银行卡等支付工具相比在交易安全性上存在一定不足，人民银行坚持条码支付小额、便民的定位，对条码支付风险防范能力进行分级。发行条码的银行、支付机构应根据风险防范能力等级，在确保风险可控和尽量满足用户需求的前提下科学合理设置相匹配的日累计交易限额。

其中，使用静态条码进行支付的，风险防范能力为D级，无论使用何种交易验证方式，同一客户单个银行账户或所有支付账户、快捷支付单日累计交易金额应不超过500元。以同一个身份证件在同一家收单机构办理的全部小微商户基于信用卡的条码支付收款金额日累计不超过1000元、月累计不超过1万元。

央行表示，条码支付业务发展中存在的主要问题包括，一是条码支付在降低商户准入门槛的同时，加剧收单市场乱象。二是条码支付在促进移动支付普及发展的同时，出现扰乱市场公平竞争秩序的现象。部分市场机构在开展条码支付业务时，在定价和市场推广策略中采取倾销、交叉补贴等不正当竞争手段，滥用本机构及关联企业的市场优势地位，排除、限制支付服务竞争，导致支付行业无序发展和不公平竞争，扰乱市场秩序。三是条码支付借助开放互联网和非专业设备进行交易处理，带来一定的技术风险。

对此，央行提出五个方面的业务规范要求，一是强调业务资质要求。明确支付机构向客户提供基于条码的付款服务时，应取得网络支付业务许可； 支付机构为实体特约商户和网络特约商户提供条码支付收单服务的，应当分别取得银行卡收单业务许可和网络支付业务许可。二是重申清算管理要求。三是要求维护市场公平竞争秩序。市场机构不得以任何形式诋毁其他市场主体的商业信誉，不得采用不正当竞争手段损害其他市场主体利益、排挤竞争对手，破坏市场公平竞争秩序。四是规范条码生成和受理。提出交易验证方式、交易限额管理、信息管理和安全防护，静态条码应用管理、综合应用支付标记化技术等措施，保障条码支付业务的安全性。五是加强商户管理和风险管理。