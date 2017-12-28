新能源车购置税免征延至2020年

晨报记者 林劲榆

在免征购置税三年多后，新能源汽车将继续豁免购置税，免征期再加三年。

昨天，财政部等部委发布公告，2018年1月1日至2020年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。受该利好消息影响，昨天下午新能源汽车板块集体上涨，亚星客车、安凯客车等多家受益概念股涨停。

新版免征税车型目录发布

公告称，对免征车辆购置税的新能源汽车，通过发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》（下称《目录》）实施管理。2017年12月31日之前已列入《目录》的新能源汽车，对其免征车辆购置税政策继续有效。

在此之前，2014年9月，国家对于购置的新能源汽车便给予了免征车辆购置税的优惠，有效期到2017年12月31日，新政策的发布相当于将该政策延长了三年时间。对于一台售价26.59万元的低配荣威erx5来计算，车主可以节省2.6万余元的购置税支出。

2018年1月1日起列入《目录》 的新能源汽车须同时符合四大条件，包括获得许可在中国境内销售的纯电动汽车、插电式(含增程式)混合动力汽车、燃料电池汽车； 符合新能源汽车产品技术要求；通过新能源汽车专项检测，达到新能源汽车产品专项检验标准； 新能源汽车生产企业或进口新能源汽车经销商在产品质量保证、产品一致性、售后服务、安全监测、动力电池回收利用等方面符合相关要求。比如，在技术要求方面，对于纯电动乘用车而言，续驶里程需要达到100公里以上，30分钟最高车速不低于100km/h，动力电池系统的质量能量密度不低于95Wh/kg等等。

公告表示，将根据新能源汽车标准体系发展、技术进步和车型变化等情况，适时调整列入《目录》的新能源汽车条件。

随着新能源汽车免征购置税延期政策落地，小排量轿车购置税优惠政策即将正式告别。从2018年1月1日起，1.6升及以下排量乘用车车辆购置税政策，将从目前的7.5%恢复到按10%的法定税率征收。

市场明年将迎来爆发期

新能源汽车免征购置税政策获得延期，在各方的预期之中，沪深港市场的新能源车概念股强劲拉升。根据choice的统计数据，昨天，涨幅排名前十的概念板块中就有两个板块与新能源汽车相比，特斯拉概念股涨幅1.63%，超级电容涨幅达到1.13%。其中，亚星客车、安凯客车、上海沪工、奥联电子、方正电机、中通客车等涨停，另外，比亚迪上涨5.92%、众泰汽车6.26%、江淮汽车上涨2.97%。

锂电池概念股也跟随上涨，赣锋锂业上涨4.04%、亿纬锂能上涨5.6%。

在国家和地方信用汽车补贴和支持政策的作用下，今年以来，主流新能源汽车车企均出现了销量大涨的势头。近日，上汽荣威公布了旗下新能源汽车最新的销量数据，今年11月累计销售5,101辆，同比增长104%。1-11月总销量为37,996辆，同比增幅达90%，创造了历史同期最佳水平。与此同时，比亚迪也宣布，今年前11个月，比亚迪新能源乘用车累计销售已超过9万辆。

中国汽车工业协会刚刚发布的数据显示，11月，国内新能源汽车产销均突破10万辆，月度产销量创历史新高。其中，新能源乘用车销量8.3万辆。

“新能源汽车免征购置税政策的发布说明有关方面扶持新能源汽车发展的投入还将继续，这有利于企业安心进行技术研究和产品开发。”昨天，上汽乘用车相关人士向记者表示。

2018年，将有大批新能源汽车进入市场，中国品牌、合资品牌、甚至进口车都将加入新能源汽车市场的竞争。刚刚上市的互联网汽车荣威rx3将于明年推出新能源版车型。比亚迪将会于明年推出全新一代唐。特斯拉的model3明年将进入交付期，而互联网造车的代表车型明年也将进入市场。

车企越来越多、新能源汽车百花齐放，我国新能源汽车市场明年将进入爆发期。中汽协秘书长助理许海东表示：预计2018年新能源汽车销量将超过100万辆。”