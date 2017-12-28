国债逆回购送“大红包”周四截止

晨报记者 曹西京

岁末，一些“躺着也能赚钱”的投资理财品种又开始表现，比如国债逆回购利率飙升。周三(12月27日)，交易所资金面延续紧势，上交所国债逆回购GC001和深交所国债逆回购R-001利率均一度升至超14%，上交所GC001、GC003最高升至16.05%。年末效应再现，本周三或周四成为抢国债逆回购红包最佳时机，拥有股票账户且可用余额大于1000元就可以进行交易。

逆回购逢节飙升

事实上，每近年底，国债逆回购收益率就开始飙升。沪市1天期国债逆回购最近几年除了2015年底盘中收益率相对较低外，其他年份盘中均飙高至20%以上，深市1天国债逆回购2012年和2013年年底盘中收益率也均一度超过30%。

国债逆回购，本质是一种短期贷款，即投资者通过国债回购市场把资金借出去，获得固定利息收益；而回购方即借款人用国债作为抵押获得这笔借款，到期后还本付息。因此，国债逆回购可以理解为一种理财产品，往往短期的1到7天品种成交较活跃，投资者通过股票账户就可以交易；而且国债逆回购有证券交易所监管，一般安全性高、手续费低；通常月底、季末、年末收益率最高，下单（操作是卖出）时成交的年化收益率差不多就是到期收益率。

值得注意的是，逆回购新规今年5月22日起正式实施，最大变化是计息天数从回购期限的名义天数改为资金实际占款天数。以本周四（12月28日）为例：1天期国债逆回购，实际计算利息天数为4天；2天、3天、4天期的国债逆回购，实际计算利息天数为5天。不过，从新规实施后今年国庆节前情况看，逢节假日逆回购利率仍大幅飙高。

周五谨慎交易

国债逆回购最佳买点一般在节假日前的2-3个工作日。由于实行“T+0”清算、“T+1”交收制度，交易国债逆回购后的第二个交易日才计息。比如，本周四参与1天期逆回购交易，下一个交易日就是周五，钱实际占款五六日三天，所以按3天计息。不过，资金周五就可以用来交易股票，相当于投资一天赚3天利息。

周五却相反。如本周五参与1天期逆回购的交易，下一个交易日要到2018年1月2日，只有一天收益。所以，周五逆回购交易需谨慎。因为按新规，不管周五做几天期的国债逆回购，元旦后的开市第一天都是首次交收日，元旦3天假期没有利息。

好在现在不少券商的App，有国债逆回购产品专区，根据相关提示操作即可。

[国债逆回购的三个Q&A]

Q：国债逆回购有门槛吗？

A：沪市10万元起，按10万元的整数倍递增，被称为“土豪版”，收益率略高；深市1000元起，按1000元的整数倍递增，人称“平民版”。如果钱不多可以选深市，1000元就能参与，不过要有证券账户。从历史行情来看，通常尾盘几分钟逆回购收益率会自高点出现断崖式下滑，因此尽量避免尾盘下单。

Q：如何选择逆回购期限？

A：当前投资者国债逆回购只能做沪市代码204***、深市代码1318**共18个品种。沪深市场逆回购均有1天、2天、3天、4天、7天、14天、28天、91天、182天9种期限，由于目前计息已按资金实际占款天数，选择何种期限的逆回购品种要综合考量资金的使用时间和收益。通常情况下，长期国债逆回购品种收益率并不高，故选择收益率飙高时做短期逆回购较划算，还可避免资金被长期占用。

Q：到期需要操作吗？

A：不用，只需操作一次。委托成交后，根据成交时的品种期限，到期自动回款，只是到期当日资金可用但不可取出。即T日做逆回购、N 为回购天数，则T+N日到期、资金可用，但T+N+1日资金可取（若到期日非交易日，则顺延至下一个交易日)。