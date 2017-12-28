全球最富群体今年财富增1万亿美元

卜晓明（新华社专特稿）

美国彭博新闻社最新数据显示，随着部分经济体的股市连创新高，全球最富群体的财富2017年增加1万亿美元，相当于2016年所增加财富的超过4倍。

彭博社亿万富翁指数今年上涨23％。与之对比，MSCI全球指数和标准普尔500种股票指数均上涨将近20％。

其中，美国亚马逊公司首席执行官杰夫·贝索斯2017年新增342亿美元财富，10月从微软公司创始人比尔·盖茨手中夺得首富头衔。

盖茨现年62岁，自2013年5月起蝉联首富头衔。他一直致力于慈善事业，与妻子梅琳达·盖茨创办比尔与梅琳达·盖茨基金会，是“捐赠誓言”项目发起人和成员。

今年11月底，贝索斯净身家突破1000亿美元，现在回落至996亿美元。盖茨的净身家为913亿美元。

美国著名投资人乔治·索罗斯同样捐出许多财富。美国《华尔街日报》今年10月报道，索罗斯把大部分财富捐给旗下开放社会基金会。报道说，过去数年间，索罗斯把180亿美元转移至开放社会基金会。这180亿美元占索罗斯净身家的将近80％。

上述捐献使索罗斯在彭博社亿万富翁指数的排名下降至第195位。

截至12月26日，彭博社亿万富翁指数追踪的500名富豪合计掌控5.3万亿美元财富。这一数字在1年前为4.4万亿美元。

彭博社27日援引瑞银财富管理美洲区首席投资官麦克·瑞安的话报道：“这是有史以来第二强劲、第二长的牛市的一部分。今年我们给客户的所有建议中，最重要的一条是继续投资。”

2017年，彭博社亿万富翁指数追踪的38名中国亿万富豪，其财富增加1770亿美元，增幅达65％。

瑞银和普华永道会计师事务所发布的报告显示，亚洲亿万富豪人数首次超过美国。