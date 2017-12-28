哈里王子大婚欲邀奥巴马 英政府担心特朗普不高兴

晨报记者 徐惠芬 综合报道

美国总统特朗普并不掩饰自己对前任奥巴马的敌意，而英国哈里王子与奥巴马的交情也是出了名的。现在，问题来了。据英国《太阳报》26日报道，哈里王子有意邀请奥巴马夫妇出席自己的婚礼，但英国政府却担心此举会惹特朗普不高兴，请求哈里王子能够放弃邀请。

英国《太阳报》26日援引英国政府一名高官的话报道称，哈里王子已明确表示，希望能邀请奥巴马夫妇来参加他的婚礼。

根据肯辛顿宫日前发布的消息，哈里王子将与梅根于2018年5月19日举行婚礼，地点在温莎城堡的圣乔治教堂。

对于哈里王子来说，奥巴马夫妇是自己的好朋友，邀请他们参加婚礼是很自然的事，更何况新娘还是美国人。

因为“勇者无惧”赛事，哈里王子与奥巴马成为了朋友，外媒用“兄弟般的友谊”这样的字眼来形容这两位的友情。今年9月“勇者无畏”比赛期间，作为BBC 4台节目Today的客座编辑，哈里还采访了奥巴马，并笑称如果奥巴马停顿时间过长，他会“摆脸色”。两人之间的关系可见一斑。

上个月当哈里和梅根宣布订婚时，奥巴马还通过“推特”表达了祝福，称自己和米歇尔得知这个消息很高兴，“我们祝福你们永远幸福”。

不过，哈里王子邀请奥巴马夫妇的打算吓坏了英国政府。

这名不愿意透露姓名的英国高官称，英国政府担心此举会惹美国总统特朗普不高兴。“如果特朗普自己还没与女王会面，奥巴马夫妇倒参加了王室婚礼，特朗普很可能会不开心。”

目前，美英关系陷入低谷，特朗普访英也是一拖再拖。就在11月底，特朗普在“推特”上转发了英国极右翼组织视频，使他与英国首相特雷莎·梅矛盾加剧。据英媒披露，美国因此放弃了特朗普明年1月的访英计划。

考虑到特朗普与奥巴马之间并不良好的关系，再加上目前陷入低迷的英美关系，英国政府希望哈里王子能放弃邀请奥巴马夫妇出席婚礼。

不过，哈里王子的婚礼不属于国家事务，英国政府只能在其中起到咨询的作用，客人名单由白金汉宫而不是由文化、媒体、体育部拟定。

一面是友情，一面是国家，不知哈里王子最终会做怎样的决定。