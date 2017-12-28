美第一夫人下令砍掉白宫最老树木

晨报记者 徐惠芬 综合报道

本周，美国白宫的面貌将发生一些改变。据美国有线电视新闻网26日报道，美国第一夫人梅拉尼娅已决定将栽种在白宫南面的一棵古树移除，这棵近200年树龄的广玉兰是美国前总统杰克逊为纪念亡妻而栽种的，不仅见证了一系列重要历史事件的发生，还曾出现在20美元纸币上。但本周稍晚，这棵拥有众多故事的古树将告别白宫。

“杰克逊木兰”广受喜爱

即将告别白宫的这棵广玉兰位于白宫南面西侧，是白宫最古老的一棵树，在美国被称为“杰克逊木兰”。

1828年，就在杰克逊赢得美国总统选举的数天后，妻子瑞秋就过世了。根据历史学家的说法，杰克逊认为，竞选活动是造成妻子死亡的重要原因。满怀愧疚与歉意的杰克逊在就职后，坚持在白宫栽下妻子最喜欢的广玉兰。据称，这棵广玉兰的幼苗来自杰克逊和瑞秋在田纳西州农场的广玉兰树。

近200年过去了，这棵广玉兰早已长成参天大树，并见证了一系列重要历史事件的发生。在许多珍贵的白宫历史事件资料图片中，都可以发现这棵广玉兰作为背景存在；而从外国领导人的国事访问典礼，到白宫复活节滚彩蛋活动，再到总统专机——“海军陆战队一号”直升机的起飞和降落，这棵广玉兰也都静静站立一旁。这棵广玉兰还出现在1928年至1998年20美元纸币的背面。

不知是否是被杰克逊对妻子的感情打动，美国许多第一夫人对这棵古树喜爱有加。小布什的夫人劳拉曾受这棵广玉兰启发，委托制造了一套白宫瓷器；奥巴马的夫人米歇尔则在2016年陪同奥巴马出访古巴时，将这棵广玉兰的幼苗作为礼物赠送给古巴人民，在古巴栽种。

“必须移除，越快越好”

当然，砍倒有如此多故事的老树，并不是现在的美国第一夫人梅拉尼娅一时兴起。用梅拉尼娅的发言人格里森姆的话来说，第一夫人是在阅读有关这棵树的评估报告，并衡量安全风险后，才作出这一艰难决定的。

根据美国有线电视新闻网获得的文件，白宫曾邀请美国国家植物园的专家来到白宫，对这棵古树作出评估。专家最后给出了这样的意见：这棵古树必须移除，而且越快越好。

评估报告指出，这棵广玉兰在50年前就遭受了损害，现在完全是靠着人工支撑物才没有倒下去，其自身整体结构已无力支撑。“如果没有大面积的支撑系统，这棵古树早在几年前就倒下了。现在，引人担忧的是，这个支撑系统的东面部分已经不牢靠，很难预料，这棵树什么时候会倒下，又会有多大程度的破坏。”

最后决定落在梅拉尼娅身上。梅拉尼娅的发言人格里森姆称，第一夫人看了专家给出的评估报告，又和工作人员作了深入交谈，探讨了一切选项，最终决定移除这棵古树。“她确信，能做的都已经做了。考虑到访客安全，特朗普夫人决定移除这棵古树。”据其介绍，许多白宫游客以及记者经常站在这棵树下，尤其是在看“海军陆战队一号”直升机起飞降落的时候。

不过，白宫早已对这棵古树的倒下做好了准备。这棵大树的后代已在温室进行培育，现在已经长到8到10英尺高了。等到这棵古树在本周稍晚被移除后，新的幼苗将在原来的地方栽下。