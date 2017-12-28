晨报记者 杨天弘

保留旧式里弄的特色外墙，整体改造房屋内部；户均得益面积超过3.5平方米；“72家房客”将每户都有独立厨卫。春阳里风貌保护街坊更新改造第一批试点的46户居民这几天陆续拿到了一份特别的新年礼物——改造后的“新家”钥匙。作为上海市风貌保护街坊之一，位于上海虹口的东余杭路211弄春阳里于2016年正式启动更新改造，是全市第一个竣工的里弄房屋内部整体保护的试点项目。

大白天不用再开灯了

昨天一大早，居民就来到了春阳里项目组，在工作人员的指引下领取了过渡费，在仔细阅读物业承租公约后，郑重地签下自己的名字，交房手续正式办理完成。

24号的陶剑斌走进熟悉的石库门弄堂，但家却变了样，大门上安装了智能门禁、明亮的楼道上安置了电表、煤气表。房屋内窗明几净，地面铺上了木质地板。而最让他欣喜的，要属崭新的燃气灶、抽油烟机以及全套卫浴设施。

“以前，这大白天都要开着灯，现在……没想到，设计师竟然能如此合理地布局，简直把所有的都替我们想到了。”面对屋内空间合理利用，每家都拥有独立的厨房和卫生间，生活条件大大的改善，陶剑斌和家人满是感激。

房屋改造后有六大变化

春阳里建于1921年至1936年，是有着80多年房龄的老式石库门里弄住宅。由于硬件条件限制，居民一直过着厨房合用、马桶相伴的生活，再加上房屋老化，带来了结构不稳、消防隐患等诸多问题。

2016年，“春阳里”被正式列为上海市风貌保护街坊。同年，虹口区正式启动“春阳里”风貌保护街坊更新改造项目。改造目标主要有两个：一是保护春阳里的特色旧里风貌，二是要做到居民户内厨卫独用。

为了推动这项惠民工程，春阳里项目部做了大量的前期准备工作。为确保居民改造方案得益均衡，设计方案反复斟酌改了20余稿，目前的试点项目平均每户得益面积3.5平方米。方案跟居民见面后，又根据居民的合理意见进行了微调，在实现厨卫独用的基础上，对房屋进行结构加固，整修楼梯，并实现了管线落地，防虫防潮，消除了原先的安全隐患。改造后的房屋，主要有六大变化：一是厨卫全部独用，告别了马桶； 二是改造后的新房子防虫防潮功能明显加强； 三是管线全部落地，地上空间整洁敞亮；四是房屋结构得到了加固； 五是房屋内部的楼梯经过整修，上下方便；六是消除了一些安全隐患。

“老”与“新”设计相融合

“春阳里改造面临的首要困难，是取得风貌保护与民生实惠之间的平衡。”项目设计方、上海章明建筑设计事务所主任建筑师邢朱华告诉记者，旧式里弄设计初衷是一户独用一单元，但实际使用中，旧式里弄在长期租用关系中演变成为容纳“七十二家房客”的密集住宅。

如何解决风貌与民生之间的矛盾？项目组将“老”和“新”两个理念进行充分融合。

充分保留保护老构件，尽量使用原工艺、原材料。比如在施工中首先做好石库门门头的保护，所有石库门门墙除施工必须要小范围拆除，其余部分全部原地保留修复。再通过使用新材料，来提升房屋品质，如选用节能型门窗，新做卷材防水，增设保温等。此外，还对外部环境进行改善，安装日常视频监控、建立安全整洁的小区环境。