李 雷

12月27日，上海市质监部门与苏宁云商举办战略合作协议签署仪式，围绕质量提升，打造放心消费，创新品质电商消费环境，达成了在网络管理、信息共享、产品抽检、打击伪劣、法规完善等方面一系列的合作机制。

苏宁控股集团党委书记王哲带领苏宁云商集团和上海苏宁高管团队，与上海市质监部门相关领导，双方出席签约仪式。

本次战略合作签约，是贯彻落实上海市委市政府与苏宁控股集团有限公司签署的战略协议有关要求，进一步深化政企协作，营造公平有序的网络交易环境，形成互联网经济与政府监管的有机融合，推动上海质量高地建设，促进上海经济社会发展的快速落地。

据介绍，上海市质监部门正在改造升级“上海市产品质量安全风险信息监测与共享系统”。该系统立足于尽可能提高信息互通效率的目标，将监测到的监督抽查、风险监测、缺陷召回、质量舆情等信息向全网开放，公众可以无障碍直接查看。各级各领域行政监管人员、技术专家、风险管理工作人员以及监测点工作人员和志愿者可以通过申请权限，进入后台提交风险信息、查看经过数据加工的风险信息分析报告。特定用户还可以直接收到风险信息研判分析材料。

在该信息监测与共享系统的基础上，上海市产品质量逐级提升示范平台的作用将得以发挥。上海市产品质量逐级提升平台是全国首个由行业协会领衔的产品质量逐级提升示范平台，其主要由政府主导制定评价通则，行业协会制定评价细则，由企业自主申明产品质量。在相应的分类上，可以实现消费者产品质量信息“一网知”，有效增强质量信息透明度，通过平台向百姓展示中高端产品。消费者除了可以查询到质量逐级提升示范平台的行业、企业和产品以及相应的质量参数外，还能查询到企业公示的质量服务承诺，并通过与行业协会和企业服务官方网站的链接，了解行业协会和企业针对产品的参数、性能和价格等指标所做出的进一步解读和展示。