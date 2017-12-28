市委党校一分校研讨意识形态问题

晨报记者申延宾报道 日前，“建设新时代具有强大凝聚力和引导力社会主义意识形态”研讨会在上海市委党校图书馆五楼会议室召开。本次研讨会由上海市委党校第一分校和上海市委党校哲学教研部共同举办。上海市委宣传部原副部长，上海社科院中国马克思主义研究所名誉所长潘世伟、上海市委党校马克思主义学院教授黄力之、上海社科院文化研究所副所长朱鸿召等专家学者参加了此次研讨会。

研讨会由上海市委党校第一分校副校长、学术委员会主任王少军主持。黄力之教授、朱鸿召副所长分别作题为“意识形态与文化的关系”与“意识形态工作的时度效”的主旨发言，潘世伟教授总结研讨会并发言。

在交流发言环节，上海市委党校哲学教研部主任张春美教授、上海市委宣传部宣传处处长吴瑞虎、上海市委党校哲学教研部王强教授、上海市委党校第一分校综合教研中心讲师杜杨沁博士等作了发言。