自助机申请补、换领身份证只需3分钟

记者 倪 冬 通讯员 顾瞭了

晨报讯 昨天，本市第一台“自助式居民身份证申请机”在浦东公安分局花木派出所启用。本市户籍人员通过这台机器换领、补领居民身份证，最快只需要7个工作日就能拿到身份证。

申领过居民身份证的市民或多或少有过这样的体会：由于派出所业务办证量较大，特别是节假日等高峰时段的集中申领人员较多，市民往往需等候一段时间。

这台“自助式居民身份证申请机”启用后，市民只需在屏幕上完成几个简单的步骤，差不多几分钟便可完成自助办理。据一位现场办理的居民介绍，她上一次遗失身份证，排队加办理一共花了1个小时，这一次仅用了约3分钟，就办理完了整个流程。

据统计，去年，浦东新区办理身份证共计约30万张，其中花木派出所日均受理量约为40—50单，节假日办理量更大。

“‘自助式居民身份证申请机’的使用，将大大减少人工申请所需等待的时间。”浦东公安分局人口管理办公室户口准入科科长张锴表示，浦东公安分局已确定今年12月底前，在洋泾、梅园、金杨、周家渡、浦兴、高行、川沙、张江、三林、东明、北蔡、周浦、惠南、航头等14个办证量居前的派出所，推广自助式居民身份证申请机；全区56家户籍派出所也将在2018年陆续完成安装，做到全覆盖。

［实用问答］

问：“自助式居民身份证申请机”受理范围？

答：身份证遗失或者原居民身份证有效期满，均可在这台机器上申请换领、补领新证，但首次申领身份证不在此范围内。

目前，受理范围仅限上海市户籍居民。也就是说，只要是上海户籍，都可以通过这台机器，办理申领身份证业务。

接下来，受理范围将逐步扩展到外省（市）居民

问：使用“自助式居民身份证申请机”，申领身份证有哪些步骤？

答：如遗失身份证是在3年以内申领的，可直接在机器上操作。

如遗失身份证的申领时间超过了3年，市民首先需到居民身份证拍照点（可登录上海公安网站www.police.sh.cn查询）或派出所的人像信息采集室，拍摄好身份证照片，然后才可使用机器申领身份证。

在机器上操作时，市民需通过人像比对和指纹比对等方式确认个人信息后，进行指纹采集，在选择取证方式后，就可以电子签名并付款，完成业务办理。

问：身份证自助申请后，需要多少时间领证？

答：到派出所自提需要20个工作日，邮寄到付仅需7个工作日。

选择邮寄到付的话，上海邮政速递公司将电话预约上门投递，收件人凭“身份证领证凭证”收取邮件。“身份证领证凭证”由邮政投递人员回收，并收取邮政费每件15元。

超时限而又无法联系到的申请人，身份证将按程序退回公安机关，申请人凭“领证凭证”到受理地派出所领取身份证。

问：“自助式居民身份证申请机”采用何种收费方式？

答：目前，该申请机仅支持现金支付，接下来将逐步丰富支付方式，如银联二维码闪付等。