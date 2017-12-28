真中介假房东合谋诈骗房款700多万

晨报记者黄慧青报道 房产中介杨捷因赌博欠债，虚构了八套房产及房主信息，制作虚假的房产证、房屋征收协议等，让自己的母亲、妹妹、朋友等人冒充房东，诱骗多名被害人与其签订房屋买卖合同并支付房款，骗取房款共计700多万元。日前，杨捷等四名人员涉嫌合同诈骗一案已由宝山区人民检察院向法院提起公诉。

2016年1月，陆先生得知杨捷手上有几套动迁房，上门看房之后，对一套坐落于宝山区陆翔路的一处动迁房很满意。几天后，陆先生如约来到杨捷所在的浩佳房产中介所和房东签合同。房东乔老太60多岁，自称和儿子金某共有此处房产，全权代表儿子金某来签协议，并且向陆先生出示了该动迁房的“动迁协议书”。陆先生对杨捷深信不疑，当场就和房东乔老太签订了房屋买卖合同，并于当日和次日付好款项。

之后，陆先生一直到听说杨捷被抓，才去房地产交易中心查询了一下，发现房主是金某，且没有和其他人共有此处房产。金某的母亲乔老太，原来是杨捷的母亲冒充的。

（文中人物均为化名）