迪士尼招售票员？原是黑中介下套！

晨报记者黄慧青报道 小张以为自己通过层层面试、医院体检还缴纳了岗位稳定金，终于应聘上了迪士尼售票员的工作岗位，可是左等右等都没有等到入职通知。有60多名应聘者都遇到了相似情况，原来是黑中介提供虚假岗位，通过收取车马费、体检费、岗位稳定金等方式，骗取应聘者钱款。近日，松江区检察院已对杭某等十余人以涉嫌诈骗罪提起公诉。

杭某在浏览招聘网页时，发现目前网络招聘平台岗位核审不严，于是成立了旭日企业管理有限公司，在各大招聘网站注册账号，同步发布招聘启事，吸引应聘人来面试。当被害人通过招聘网页联系上旭日企业管理公司后，就会立即被统一送到私立医院进行体检，缴纳体检费的同时还要缴纳50元所谓“车马费”。当被害人拿到“合格”的体检报告后，门店还会对被害人进行“岗前培训”，之后向应聘者每人收取“岗位稳定金”500元。

检察官提醒，广大应聘者在寻找工作时一定要核实招工方的资质，涉及收受钱款时一定要擦亮双眼。