张近东27年庆感言：苏宁骨子里就有“送温暖”的基因

李 雷



12月26日，苏宁控股集团董事长张近东迎来了几位重量级的老朋友，他们是国内知名基金会的多位公益合作伙伴。此时，场外的苏宁总部，已经被10万只冰糖橙“占领”。它们穿越千里，从湖南麻阳苗族自治县怀化的深度贫困县麻阳县赶来出席这场特殊的“生日大Party”（派对）。

10万只冰糖橙，仅是2017年苏宁公益扶贫的一个缩影。在当日召开的2018苏宁公益战略发布会 &27周年公益庆生仪式中，张近东表示，2018年，苏宁拟将行业领先的精准扶贫实训店扩展到至少100个贫困县，并成立专项扶贫基金，全面保障精准扶贫项目的规模化落地、效益化发展。同时，苏宁将联合江苏省慈善总会、中国扶贫基金会、南京爱德基金会、上海真爱梦想基金会等合作伙伴，继续开展善行者、梦想大篷车、足球1+1等公益活动。

“在公益的道路上，只有起点没有

终点”

1990年在南京宁海路一家200平米的门面房里创建了苏宁的张近东也许不会想到，他主营的空调，就像一个隐喻，能在寒冬腊月里送出温暖，正如苏宁日后27年间发展的轨迹。如今的张近东，在将苏宁带入世界500强企业的同时，更关注如何为贫困、偏远地区的青少年或弱势群体雪中送炭。“苏宁从骨子里就有着‘送温暖’的基因和传统。致富思源，不应该仅仅成为一个企业的责任，更应该变成一种习惯。我们希望服务和帮助更多的人，以感恩之心回报社会。”

发布会现场的张近东，站在红彤彤的布景墙前，围着一条红围巾，像一位“暖男”，与各位基金会公益合作伙伴“围炉谈话”，分享苏宁在2017年通过专业扶贫、产业扶贫，将苏宁公益覆盖到赈灾扶贫、捐资助学、养老抚孤、环境保护等多个领域的公益善举。

场外，10万只麻阳贫困县的橙子被摆出“1226，苏宁2017”的字样。她们被苏宁员工认购，见证了苏宁作为一家社会化企业“橙心橙意”的社会责任感。

2017年是冰糖橙的丰产之年，苏宁易购怀化馆与麻阳的贫困户签署购销协议，以高于市场0.2元的价格优先收购其产品，利用互联网宣传并销售他们的冰糖橙，助力他们脱贫致富。

“授人以鱼不如授人以渔，苏宁正是通过这样‘造血’式的方式，为贫困地区的农户打造一条通往幸福生活的康庄大道。”现场，张近东还为冰糖橙代言，邀请大家会后，一同品尝一下甘甜的“冰糖橙”。

作为白手起家的企业家，张近东深知创业的不易。今年9月，在全国农村电商精准扶贫经验交流会上，张近东作为精准扶贫行动的企业负责人代表，发出电商扶贫的倡议，他呼吁，要做电商扶贫的实践者，核心就要对贫困地区网上销售产品和服务提供流量支持，减免运营费用，帮助贫困群众增收脱贫。2018年，苏宁的精准扶贫实训店将扩展到至少100个贫困县。

“企业的价值，就是创造有价值的企业，苏宁是一家社会化的企业，在公益的道路上，只有始点没有终点，苏宁愿与大家一起，消除每一处贫困，帮扶更多的困难人群，让公益之树常青。”张近东说。

联袂三大基金会捐资助学、扶危济困

今年，中国发生多次重大自然灾害，四川茂县山体垮塌、九寨沟地震、新疆精河地震，张近东第一时间调动苏宁资源，并开放门店、利用物流系统运送救援物资。2017年9月18日，苏宁在尼泊尔震后援建的中学竣工，这是尼泊尔地震后由中国人民援建的一所永久性学校。

“我们的目标就是要让那些困难群体、弱势群体，可以感受到来自社会的关爱，让他们生活的更幸福、更快乐。”

除了在患难中不离不弃，张近东也不吝于为弱势人群遮风挡雨。从筑巢行动、溪桥行动，到梦想大篷车、足球1+1，外界眼中的硬汉张近东，其实也有颗柔软的心。

一花独放不是春，百花齐放春满园。在张近东看来，发动更多的社会力量参与公益，可以带动更多的义举。2017年，善行者活动累计筹集的善款，已被用于援建爱心厨房、购买爱心包裹，实施童伴计划、公益同行项目以及旭航助学项目。

2018年，苏宁公益将更多的关注未来，梦想大篷车-苏宁号将联合更多优质的公益内容为边疆地区的孩子开展素养教育体验活动。苏宁与爱德基金会的足球1+1项目，将组织300套足球装备，140场足球1+1公益联赛、100名教练员的培训。