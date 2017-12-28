轨交17号线、9号线三期后天试运营

晨报记者 钟 晖

上海申通地铁集团昨天宣布，轨交9号线三期、17号线将于12月30日首班车起载客试运营。届时，上海轨道交通全网络运营线路总长将增至666公里（地铁637公里+磁浮29公里），车站数增至389座（地铁387座+磁浮2座），换乘车站增至52座。

随着轨交17号线开通，从17号线东方绿舟站到16号线滴水湖站为上海轨交网络最远乘距，最高票价为15元，比原来的最远乘距11号线花桥站至16号线滴水湖14元提高1元。

购物、旅游“一线牵”

据悉，轨交17号线13座车站中有12座车站在青浦区内。昨天，青浦区副区长陈庆江表示，轨交17号线将成为中心城区居民快捷往返青浦的“民生线”，也将成为带动青浦地区经济快速发展的“生命线”，还是一条市民购物、旅游、休闲的“惠民线”。

“到时候，市民可以搭乘轨交17号线抵达青浦奥特莱斯、赵巷特色居住区、崧泽文化遗址、朱家角古镇景区、东方绿舟等，也可以通过换乘无缝衔接的配套公交，去瞻仰陈云纪念馆、游览郊野公园、品尝淀山湖河鲜；可以说，17号线能做到‘会展、商、旅、文一线牵’。”陈庆江说。

此外，轨交17号线也是一条充分展示青浦新形象的人文景观线。12座新建车站的建筑和装饰都各具特色，融入大量青浦人文元素，充分展现绿色青浦的“善之城，水之城”的“水文化”特色，各个车站的两侧和高架段区间，目光所及，一幅幅江南水乡的画面进入眼帘，赏心悦目。

全线只有一个换乘点

轨交17号线全长约35公里，全线共设虹桥火车站站（与2、10号线换乘）、诸光路站、蟠龙路站、徐盈路站、徐泾北城站、嘉松中路站、赵巷站、汇金路站、青浦新城站、漕盈路站、淀山湖大道站、朱家角站、东方绿舟站13座，其中高架站6座、地下站7座。

虹桥火车站站是17号线全线唯一一座换乘站点，与2号线、10号线可实现便捷换乘，其中与2号线为同方向同站台换乘，比如2号线往徐泾东方向可同站台换乘17号线往东方绿舟方向，而17号线终点虹桥火车站站可同站台换乘2号线前往市区方向。此外，从2号线徐泾东上车的乘客若换乘17号线需要通过站厅进行换乘，10号线需要经过站厅层进行换乘。

为了进一步提升换乘的便利性，本周六起，虹桥2号航站楼站启用3号和6号站台，方便乘坐2号线和10号线往市区方向的乘客直接换乘。届时，2号线往浦东国际机场方向，10号线往新江湾城方向的列车，到达该站后左右两侧车门同时开启。其中，新启用的3号和6号站台可方便这两个方向的乘客直接进行站台换乘，而无须出站换乘。另外，该站其余方向之间的换乘保持原有出站换乘方式不变。

多项改进提升乘车舒适度

轨交17号线是国内第一条采用具有完整自主知识产权的国产信号系统, 具有高安全性、可靠性、可扩展性和可维护性，实现了包括列车自动运行、自动开关门、自动折返、自动出入库、自我诊断和维护等全自动驾驶功能，能进一步确保列车的安全运行，提高列车运行的效率，降低系统的维护成本。

同时，17号线车厢空调全面采用变频空调，温度控制更加舒适平稳，改善乘客的乘车体验；车厢照明全面采用LED照明，并加入了恒照度控制，达到无级调整照明亮度的功能，使列车更加节能、舒适。

此外，轨交17号线列车上设置了残障人士区域，并在地板上固化醒目标志，配备靠扶、安全带等人性化设备，体现上海地铁的人文关怀。

最小运行间隔5分钟

17号线开通试运营后，全线运营时间6：00—23:10。虹桥火车站站往东方绿舟站首班车6:00，末班车22:30；东方绿舟站往虹桥火车站站首班车为6:00，末班车为22:00。

工作日的早晚高峰时段，17号线将开行大小交路，其中大交路运行区段：东方绿舟站—虹桥火车站站；小交路运行区段：淀山湖大道站—虹桥火车站站。工作日平峰时段及双休日、节假日，全线开行单一交路，即：东方绿舟站—虹桥火车站站。

根据计划，开通试运营后的17号线工作日早晚高峰时段，淀山湖大道站—虹桥火车站站区段双向列车运行间隔为5分钟，东方绿舟站—淀山湖大道站区段双向列车运行间隔为10分钟；工作日平峰时段，17号线全线列车运行间隔为8分钟。而在双休日时段，17号线全线列车运行间隔为6分钟。

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17号线周边楼盘配套成熟或需2-3年

晨报记者 胡 迎 吴正彬

轨交17号线自开建以来，周边的一些楼盘动态一直倍受关注。针对17号线周边已经在售或者即将开售的一些楼盘，近日记者选取了其中的10个进行实地走访。

出行距离略有夸大

沿着17号线从东方绿舟站一直到虹桥火车站站，不少地铁站周边都有已经建设完成或者正在建设的新楼盘。其中，淀山湖大道、漕盈路、徐盈路等站点附近新楼盘较多，特别是淀山湖大道站，周边至少聚集了融信伯爵、西虹桥壹号、首创禧悦等5个新楼盘。

记者实地走访发现，这些新楼盘大多距离地铁站比较近，普遍在1公里之内，最近的东渡悦来城就坐落在地铁站边上，从小区步行至地铁口也就200米距离。此外，部分楼盘因为与地铁站之间的一些直通廊道尚未打通，目前出行还要绕些远路。

记者发现不少楼盘与地铁站的实际出行距离，要比宣传时所说的要远一些。例如盛誉世家宣传其距离17号线漕盈路地铁站约500米，但实际出行距离要 多300-400米； 融信伯爵宣传其距离淀山湖大道站仅300米，但实际出行距离要多200-300米。当然，也有一些楼盘在宣传时含糊其辞，采用“咫尺轨交17号线”等宣传用语。

生活配套还在“沙盘”上

由于目前多数楼盘仍未交付，业主最快也要在2018年底左右才能入住，所以其生活配套尚处于“工地”或“沙盘”之上，早期入住的业主可能还需前往青浦老城、虹桥天地等地购物娱乐。当然，业内人士表示，今后随着人流的不断聚集，这些新楼盘周边势必将会有越来越多的商家涌入。但如果生活配套要达到成熟，预计至少还得再等2-3年。

在淀山湖大道站两侧，万达茂、悦来城商业部分主体和部分外立面已经完成。按照其之前规划的进度，悦来城商业部分应该于今年开业，不过楼盘销售告诉记者，就目前的情况来看，即使是开业也可能只是围绕17号线周边的一小部分商铺率先开业。而万达茂项目更是一拖再拖，预计开业时间要到2019年左右。

另外，在漕盈路站附近，目前最大的一个购物中心是位于盈港路和城中北路交界的世纪联华商业中心，该中心重新装修后于今年11月开业，但距离盛誉世家和葛洲坝绿城玉兰花园距离都较远：从盛誉世家到商业中心距离约1.5公里，从葛洲坝绿城玉兰花园到商业中心则要3公里以上。

在漕盈路站3号口上方也有一个富绅商业中心，预计2018年中开业。除此之外，徐盈路站附近的仁恒西郊花园和万科天空之城距商业综合体都较远，像万科自建的商业还处于规划阶段，还未见雏形。而新华联奥莱悦府虽然靠近百联奥特莱斯广场，但其定位也并非日常休闲、购物。

记者在10个楼盘周边发现，可能是因为新房尚未入住的原因，共享单车数量非常少。公交方面，大多数新楼盘周边都有2-3条甚至更多的公交线路，可以说已经比较完善，但也有些线路呈现出班次偏少的情况，未来随着居民的不断集聚，运力或许仍将有待提升。

9号线全线运营交路、运营时间均有调整

晨报记者 钟 晖

本周六开通的轨交9号线三期，起自二期工程终点杨高中路站，线路全长13.8公里，全线设芳甸路站、蓝天路站(未来与14号线换乘)、台儿庄路站、金桥站、金吉路站、金海路站（与12号线换乘）、顾唐路站、民雷路站、曹路站共9座车站，均为地下站。

9号线三期开行后，9号线全线运营交路和全线运营时间均有所调整。新开通的芳甸路站往松江南站站首班车时间5:50，末班车时间22:53；芳甸路站往曹路站首班车时间6:26，末班车时间23:52；曹路站往松江南站站首班车时间5:30，末班车时间22:30。

届时，9号线常态全线运营时间5:30—0:14，采用多点首班车发车，曹路站及杨高中路站往松江南站方向的首班车时间均为5:30，而9号线既有区段松江南站站—杨高中路站沿途各站的首班车时间均保持不变。

由于线路的延长，常态末班车时间均有所延后。其中，松江南站站往浦东方向常态末班车时间由目前21:50延后至22:30；杨高中路站往浦西方向常态末班车时间由目前22:30延后至22:55，杨高中路站往曹路站方向末班车23:50，全线运营服务时间较开通前延长。

9号线三期试运营后，9号线周末延时运营方案仍保持不变：9号线佘山站—杨高中路站区段周末延时运营末班车均保持不变； 延长时间段内列车运营间隔约为15分钟—20分钟。

工作日期间，9号线早晚高峰采用两种交路，其它时段开行单一交路。届时，工作日早晚高峰时段9号线列车开行双交路，两个交路分别为：松江南站站—杨高中路站，佘山站—曹路站； 工作日平峰时段及双休日、节假日，9号线全线开行单一交路，即：松江南站站—曹路站。

工作日早高峰时段，9号线佘山站往杨高中路站方向列车运行间隔为2分13秒，杨高中路站往佘山站方向列车运行间隔为3分20秒；松江南站站往佘山站方向列车运行间隔为3分20秒，佘山站往松江南站站方向列车运行间隔为6分40秒； 杨高中路站—曹路站区段内双向列车运行间隔均为6分40秒。

工作日晚高峰时段，佘山站—杨高中路站区段双向列车运行间隔3分，松江南站站—佘山站区段及杨高中路站—曹路站区段列车双向运行间隔均为6分。工作日平峰时段9号线全线列车运营间隔为5分30秒；双休日、节假日，9号线全线列车运营间隔均为5分钟。

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明年一季度

开通浦江线

原计划将于年底迎来送往的浦江线（轨交8号线三期），目前暂缓开通。申通地铁集团副总裁邵伟中表示，浦江线目前已经建成，还在进一步联合调试及实施跑图演练，预计明年一季度内可以开通试运营。

“由于这条线路采取全新制式，为胶轮系统，属于全自动运营模式，它采用的技术和既有轨交系统完全不同。为了确保这条线路的安全、稳定及高质量，还在进行进一步调试。在确保各项环节稳定之后再确定具体的开通时间。”邵伟中说。

（记者 钟 晖）

明年全网实现

手机扫码进站

此外，市民关注的手机二维码扫码进站何时实现问题，邵伟中表示，即将开通的两条新线在建设时已经在票务系统考虑到了安装扫码进站的设备，且都已到位，已经完全具备扫码进站的功能，待到明年一季度，将实现上海轨交全网络的手机扫码进站。

（记者 钟 晖）