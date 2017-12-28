沙特争议声中首次举办国际象棋大赛

沈 敏（新华社专特稿）

世界快棋锦标赛26日在沙特阿拉伯首都利雅得开赛。这是沙特首次举办国际象棋比赛并设立“创纪录”高额奖金，原本是年末一大体育盛事，外界视之为沙特进一步“对外开放”的标志，却因“赛事是否符合宗教教义”“女选手该不该罩黑袍”以及“不准以色列棋手参赛”等争议蒙上了政治色彩。

以色列选手被挡在门外

本次“萨勒曼国王世界快棋锦标赛”开赛前就传出“不和谐”声音：世界国际象棋联合会（国际棋联）24日宣布，7名以色列选手因签证申请遭沙特拒绝，无缘参赛。

沙特方面的理由是，沙特与以色列没有外交关系，所以只能对以方选手“拒签”。

以色列国际象棋协会发言人利奥尔·艾森贝格说，以方将向国际棋联寻求赔偿。“我们想要补偿我国选手，因为他们遭受了职业层面的损害，经济上也蒙受损失。”以方将要求国际棋联“立即”取消今后预定在沙特举办的国象赛事。“他们组织国际赛事，却不让我国选手参加，我们无法接受这种做法。”艾森贝格说。

沙特此举引发一些其他国家知名棋手和棋联官员批评。美籍日裔国际象棋特级大师中村光在社交媒体上为以色列同行打抱不平，称让沙特主办赛事是“可怕”决定。“国际象棋该是不同背景选手齐聚一堂的比赛，而不应按宗教信仰、出身国家区分选手……”

媒体先前报道，国际棋联副主席伊斯拉埃尔·格尔弗说，为说服沙特向以色列选手发放签证，国际棋联做了大量工作。

国际棋联原本打算由沙特举办2018年和2019年世界快棋锦标赛。格尔弗说，以色列将要求取消这一计划，否则将起诉至设在瑞士的国际体育仲裁法院。

英国广播公司（BBC）报道，除以色列选手遭拒签，6月起由沙特宣布“断交”的海湾国家卡塔尔和沙特“夙敌”伊朗的选手在开赛前“最后一刻”才获得签证。这两国的选手最终选择不参赛。

以色列国际象棋协会指责沙特在赛前“误导”国际棋联和以方，让以方误认为沙特最终会同意以方选手参赛，好让国际棋联同意沙特举办这次赛事。

法新社说，沙特最终“拒签”以选手，与近期美国总统唐纳德·特朗普政府宣布承认耶路撒冷为以色列首都、引发抗议有关系。

一场力求“开放”的比赛

根据国际棋联公告，共有来自70个国家和地区的236名棋手参加“萨勒曼国王世界快棋锦标赛”，包括数名沙特选手。因为沙特宗教界对国际象棋这类娱乐竞技形式多有争议，这项运动在沙特极其“小众”。当前国际排名最高的沙特棋手排位在1.3万多名。

沙特为赛事开出总额高达200万美元的奖金。新加坡拉惹勒南国际研究院分析师詹姆斯·多尔西在为《赫芬顿邮报》撰写的文章里说，沙特还向国际棋联支付150万美元作为比赛筹办费用。“沙特也学卡塔尔和阿联酋的样子，利用体育运动来修饰它颇有争议的国际形象。”

这项赛事被视为沙特王室推动“对外开放”的表现。沙特新任王储穆罕默德·本·萨勒曼去年提出“2030愿景”经济转型计划，希望促进外来投资、改变国家经济依赖石油资源的现状，王储同时推动增进女性权益等方面的社会改革，以期改变国际社会对沙特风气“保守”的印象。尽管在沙特国内仍面临不少争议，争取主办更多国际体育娱乐活动是一项重要举措。

沙特一名宗教领袖去年说，国际象棋比赛“为伊斯兰教义所禁止，因为它是一种赌博形式且浪费时间”。参赛女选手该不该按沙特传统着装是另一个争议焦点。

乌克兰女子国象特级大师安娜·穆兹丘克在社交媒体上说，她不会到利雅得参赛，尽管这意味着她将损失丰厚奖金及两个世界冠军头衔。27岁的穆兹丘克说，抵制赛事的原因是她不想穿沙特女性在公开场合被要求穿着的黑色长袍。

不过，针对女选手着装顾虑，沙特方面已作出妥协。国际棋联11月发表声明，称利雅得赛事组织方已同意“比赛过程中女选手不必穿戴头巾或穿长袍”。声明特别指出，这是沙特体育赛事历史上第一次“破例”对女选手着装放宽要求。