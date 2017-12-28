外环外9类场所同样禁放烟花爆竹

[2018年上海市禁放区域]

●禁止在外环线以内区域燃放烟花爆竹；

●禁止在外环线以外区域的下列场所燃放烟花爆竹：

1、国家机关驻地；

2、文物保护单位；

3、车站、码头、机场等交通枢纽，轨道交通设施以及铁路线路安全保护区内；

4、易燃易爆危险物品生产、经营、储存单位；

5、输变电、燃气、燃油等能源设施安全保护区内；

6、医疗机构、幼儿园、学校、养老机构；

7、商场、集贸市场、公共文化设施、宗教活动场所等人员密集场所；

8、使用易燃可燃外墙保温材料的高层建筑、耐火等级较低的建筑物；

9、区人民政府划定并公布的其他区域、场所。

●重污染天气期间，本市一律禁止燃放烟花爆竹。

晨报记者 吴艺璇

2018年，全市将按照“目标不变、标准不变、措施不变”的要求，全力抓好烟花爆竹的源头安全管控，切实做到禁放区域“零燃放”、烟花爆竹引发“零火灾”。

与2017年相比，2018年烟花爆竹安全管控从严从紧划定了禁放区域，其中外环线之外，各区在2017年划定的禁放范围基础上，增加了“使用易燃可燃外墙保温材料的高层建筑、耐火等级较低的建筑物”作为禁放场所。

鼓励市民主动上交烟花爆竹

“外环内禁放禁售，外环外尽量少放、不放。”上海市消防局的工作人员说，2018年全市将继续强化烟花爆竹销售的源头管理，严格经营许可、严控市场投放总量、严格销售现场管理；继续执行外环线外区域“一区一点”的要求，销售品种仅限鞭炮、“高升”，市场投放量不高于2017年，并对销售点严格落实联合检查、实施实名制销售。

在入沪道口，以及各街镇、居村委会，还将按照“便民、就近”原则，设置回收点，采取“礼品换烟花爆竹”形式鼓励市民主动上交烟花爆竹。

平安志愿者参与巡查管控

2017年底至2018年的元旦前夕、小年夜、除夕、年初四和元宵节5个时间节点为重点管控时段。届时，全市平安志愿者将走上街头、深入居民小区开展定点监测守护、巡查劝导工作。

公安、武警系统将投放足够警力压到街面和社区，全面加强对烟花爆竹安全管控，及时教育、依法查处非法燃放行为，对不听劝阻、执意燃放烟花爆竹的行为，依法予以处罚。

在重点管控时段，民警将会同居委干部、楼组长、保安员、社工等平安志愿者，对全市居民小区划片包干、巡查巡防、劝阻看护，确保每个楼宇及路段都有平安志愿者把守，第一时间发现、劝阻非法燃放烟花爆竹行为。

12月收缴千余箱烟花爆竹

随着元旦和春节的临近，上海公安、消防部门从严设防，全力查堵收缴流入本市的非法烟花爆竹，切实消除安全隐患。据统计，12月1日以来，全市共查处涉及烟花爆竹的案件17起，其中非法运输2起、非法经营7期、非法储存8起，刑事拘留6人，行政拘留4人，收缴非法烟花爆竹1034箱。

12月初，金山警方获得线索，有人从外省市购买烟花爆竹后运至本市松江、金山等地进行非法销售。8日晚11时许，当嫌疑车辆行至松江区G15高速莘砖公路收费口处时被民警截停，当场查获烟花爆竹325箱。

11日，嘉定公安在安亭镇吉亚路一杂货店内查获30箱非法烟花爆竹。14日，奉贤消防联合派出所在青村镇钱桥社区申隆二村一村民自建住宅内发现非法储存的烟花、爆竹59箱。

19日夜间，一辆往返于上海和江苏的红色面包车非法运输烟花爆竹入沪后，嘉定警方寻线追踪，一举捣毁了这个位于华联路某菜场附近出租屋内的窝点，缴获非法烟花爆竹169箱。21日，宝山消防联合杨行派出所在杨行镇西街村塘湾35号一家“人人乐超市”内，查获“满堂红”等非法烟花爆竹70余箱。

上海公安机关表示，市民可通过“12345”市民服务热线、“96119”火灾隐患举报热线、“110”报警电话等途径，举报非法生产、经营、储存、运输、燃放烟花爆竹等违法行为。