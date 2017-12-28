盗车贼耍花招自证“清白”民警火眼识骗局当场擒获

记者 吴艺璇

晨报讯11月30日凌晨时分，一个黑影窜至杨浦区民星路某网吧门口，将一辆停放在此的轻便摩托车撬窃后，把车推行到翔殷路军工路口的一处绿化带内，之后便消失在了夜色中。

这是杨浦公安分局五角场镇派出所民警在接到失主杨某的报案后，通过街面监控回放所发现的一幕。

民警随即追踪调查，在绿化带内发现了被盗车辆。此时，这辆轻便摩托车的后轮已被锁上了一个崭新的U形锁。“小偷把车藏在这还特意加了锁，他肯定还会回来取车。”看到这情形，警方立即安排警力在附近蹲守，并根据嫌疑人的体貌特征在周边巡控。

当日14时许，派出所巡逻民警在翔殷路某小区门口，发现一个推着电瓶车男子，其体貌特征与之前的嫌疑人极为相似，立即上前开展盘查。“这车是你的吗？”在民警盘问下，男子冉某神情虽然有些慌张，却坚称电瓶车就是他的。

为了自证“清白”，冉某还拿出其携带的一串钥匙，并用其中一把打开了电瓶车上的电门。看到钥匙，民警不禁心中一动：“钥匙是你的吗？”面对询问，自以为得计的冉某满口称是。

“那好，请你跟我们去个地方。”民警当即将冉某带到不远处的翔殷路军工路，并当着他的面，用这串钥匙中的一把打开了藏在草丛中被盗车辆后轮的U 形锁。刚才还不停狡辩的冉某顿时傻了眼，不得不低下了头。而此时，距离案发才刚刚过去8个小时。

到案后，犯罪嫌疑人冉某交代了盗窃摩托车的犯罪事实。

原来当日凌晨冉某骑着自己的电瓶车出门盗窃。得手后，由于摩托车的电门锁无法打开，于是他先把自己的电瓶车停在附近小区，又将偷来的摩托车推到了绿化带里，随后便逃离现场。等到当天中午，冉某又来到小区里取走电瓶车，准备前往军工路藏车处继续开锁。没想到刚出门就被民警逮住了。

目前，犯罪嫌疑人冉某因涉嫌盗窃罪被依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。