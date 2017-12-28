快递网点更替，谁来保障快件安全？

晨报记者 肖 翔

近日，家住宝山的小莫托人给自己寄一份入职文件。可10天过去了，这份文件始终显示停留在“上海宝山淞南”的天天快递网点。有消费者亲自去网点取件时发现，现场快件已经堆积如山，找到快件十分困难。

昨天，天天快递宝山淞南网点的负责人表示，目前快件积压问题正在解决中，积压原因是因为新旧网点更替导致的，“之前的加盟商老板没有处理好遗留快件”。

无独有偶，圆通快递虹口江湾网点近日也出现了快件积压，快件一度堆到了内环高架和地铁3、4号线轻轨下方的绿化带中，同样是由于网点更替导致的。

快件被滞留无人派送

12月16日中午，小莫在网上输入一个天天快递的单号。查询到的物流信息显示，快件目前已经到达天天快递的宝山淞南网点。这份快件里装的是小莫的几份重要文件，因为最近换工作的需要，小莫便托人从外地快递到了上海，非常迫切地想早点收到快递。

没想到，等了几天，快递员却没有上门派送，坐不住了的小莫给快递公司打了几次电话：“因为网点投诉的电话无法接通，我就打给客服。但客服每次的回应都是让我耐心等待。但这个是急着用的文件，怎么等啊？”

因为客服一直没给出具体的派送时间，心急如焚的小莫只能重新准备文件。一来一去，耽误了好几天时间。而直到26日，小莫才在网上看到，许多网友也跟自己一样，快件被滞留在天天快递宝山淞南网点无人派送，最长的已经滞留了半个月。

有着急的网友亲自去网点取快递，却发现整个仓库的快件已经堆积如山，未经任何整理的几千份快递堆在一起，要从中找到自己的快递好比大海捞针。而让小莫更加担忧的是，有些快递出现破损或被拆开的痕迹，那装载了自己重要个人信息的文件会不会也有损坏和泄露的危险呢？

网点加盟商关门致积压

昨天上午，在长江西路850号17号仓库，记者看到工作人员正在分拣地上的数百个快件，而一辆印有“天天快递”标志的货车正在一旁装载快件。虽然地面上的快件摆放仍有些混乱，但积压的快件数量已经不似网络流传图片中那么惊人。

“我们这几天都在忙着清理这些快递。”一名分拣的大姐弯着腰快速整理着地上的快件。

“今天就能将快件全部派送掉。”现场的一位负责人告诉记者，快件积压的原因，是因为之前负责该网点的加盟商的突然关门。“原来的老板不干了，有些遗留的快件没有进行处理。”

据该负责人介绍，总部得知快件积压的情况后，从25日起调派150辆车和150个人来处理这些积压快件，加上网点原来的50余名员工，现在一共有差不多200个工作人员分拣派送，预计能在27日当天将积压快件全部送达消费者手里。