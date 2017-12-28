感冒发烧别贸然跑医院

晨报记者 陈里予

小朋友一发烧就跑医院？儿科看病高峰期，心急的妈妈不在少数。

新华医院新生儿科医生赵冬莹是7岁女娃的妈妈，她有足够强大的心理和知识去应对孩子的生病问题，可是家人的纠结依然困扰着她，妈妈反复在家科普疾病特点已经是这个小家庭的“新常态”。

特别是有一次女儿连续发了6天40℃以上的高烧，前三天有她坐镇，家里的气氛还算淡定。可是第四第五天，爷爷奶奶就坐不住了，一直劝说去医院看病。直到第七天，赵医生才带娃到医院看病。“后面三天应该是合并细菌感染了，到了第七天的确符合了就诊的指征了。”赵冬莹说，“如果过早去人满为患的医院，反而会感染，加重疾病的周期。”

带娃多年、看病多年，这名儿科医生归纳了一套孩子生病何时该去看病的经验。

●应对发烧

喝水对于降温效果不大，帮助孩子散热很关键，所以应该把孩子的衣服脱掉一点，不要包得很紧，否则容易造成捂热综合征。

●生病时间

一般流感都会反复3-5天左右：若第1、2天发烧得厉害，达到39℃，后面两天会慢慢下来，降至38℃左右。但是如果家长发现一直都在39℃左右，到第三天第四天也没有降下来，甚至体温越来越高，则需到医院就医。

流感本身是一个自愈性疾病，治疗主要依靠人体自身抵抗力，没有特效药。但在抵抗力下降后，情况会发生变化，就不再是单纯的流感，后期会被其他细菌感染，基本上需要抗生素的应用。烧了三、四天以上还是如此反复，到医院就诊后可以合理使用抗生素。前三天不建议用抗生素，第三天以后还是高烧容易出现其他疾病例如肺炎。

就病毒感染而言，大量喝水并不能缩短病程，但是在出现高热的情况下，需喝水补充由于高热丧失的水分，同时建议可以在水里放维生素C片，儿童剂量是成人的一半，婴儿是成人量四分之一，可能会有部分的作用。

●必须就医

出现呕吐，吃多少吐多少（伴发烧）；

嗜睡，孩子一整天昏昏沉沉，不哭不闹（伴发烧）；

咳嗽伴气促（过敏伴发哮喘），少咳可在家观察；

6个月到3岁间容易发生“高热惊厥”。若既往有病史的话，体温在38.5℃以上就需要及时到院就医，因为体温在39℃会发生抽筋的现象（不是所有小孩都会这样，大部分的小孩还是可以观察到39℃的，甚至40℃以下）。

●重在休息

幼儿园小孩烧退后容易想着玩，请家长务必不要让小孩玩耍，让小孩尽量睡觉，能睡多少就睡多少。睡眠很重要，可以增加抵抗力；学龄期的孩子，建议家长别让孩子刚恢复就上学考试，孩子课业重也请尽量保证孩子休息。

●通风重要

不要在同一个空间待太长时间，容易造成空气不流通。净化器虽有效但是空气不流通解决不了根本问题。

●呕吐咋办

大多数家属觉得孩子吐完了肚子会饿，或者会渴，就再次给孩子进食或进水，但是胃肠道已受感染的侵袭，无法消化许多食物或水，于是出现再次呕吐，形成恶性循坏。因此，当孩子出现反复呕吐时，不要进食或进水，先观察6小时，等6小时后不吐了，再给予少量的食物和水饮用。呕吐后，给予的食物尽量为半流质，例如米粥、面条等。当然，如果孩子什么都不吃，还在拼命的呕吐，甚至吐出黄水或血丝，则建议即刻到医院就诊。

●重要提醒

对于健康小孩来说，保暖很重要，小孩容易出汗，若是没有注意保暖，需要及时擦干汗或更换衣服，若没有及时处理容易得流感；但对于待在家的已经发热的孩子则建议穿少点，有助于散热。

抗生素的使用误区：家长提前使用或家长拒绝使用，建议听医生的，不要看了书或者凭自我感觉经验用药。