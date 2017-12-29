保监会提示：“退保理财”骗局风险

师诗靓

近期，有关部门发现，市场上有冒充金融监管部门、消费者协会、保险公司等名义实施“退保理财”诱骗的不法行为，对此，保监会发布关于防范“退保理财”骗局的风险提示。

“退保理财”诱骗行为的基本操作手法如下：第一步，通过拨打保险消费者电话等方式，自称是金融监管部门、消费者协会、保险公司工作人员。第二步，称保险消费者持有的保险产品收益较低，以“客户售后服务”、“保单收益升级补偿”、“赠送礼品”等名义推荐高收益的“理财产品”。第三步，劝说保险消费者购买所谓的“理财产品”可获补贴、退保资金转购“理财产品”可获贴息或领取旅游券等，诱导保险消费者办理退保或保单质押贷款后，购买“理财产品”。

据了解，这种“退保理财”骗局导致保单非正常退保，而退保资金大多被诱导转购“理财产品”，涉嫌非法集资，造成恶劣影响。为此，中国保监会保险消费者权益保护局提示消费者：

一、正确认识保险功能。保险的主要功能是提供风险保障。尽管部分人身保险产品兼具投资功能，但其本质仍属保险产品,以保障功能为主。建议保险消费者谨慎退保，以免失去保险保障。

二、勿受高息理财诱惑。以高收益为卖点的“理财产品”，可能涉嫌非法集资，给投资者造成巨大损失。

三、依法维护自身权益。如遇可疑邀约时，可通过各保险公司官方网站、客服电话等正式渠道查人员、查产品、查地址，核实销售人员是不是保险公司销售人员、所售产品是不是保险公司产品、所留地址是不是保险公司及其分支机构地址。二是；如遇“退保理财”骗局时，建议留存相关证据，及时向公安机关报案。