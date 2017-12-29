房子和保险成亲子主要“物质陪伴”

师诗靓

越来越多的家庭正在意识到家庭教育、父母陪伴对于孩子成长的影响之大，那么，到底现代家庭亲子陪伴的现状如何？2017年12月26日，平安人寿联合南方周末、零点有数、微博母婴等机构共同发布《2017中国家庭亲子陪伴白皮书》（以下简称“白皮书”）。报告显示，越重视亲子陪伴的家庭越缺乏陪伴时间，家长在关心孩子身心健康时却忽视陪伴质量、流于形式，父亲陪伴相对缺失，家长普遍重视为孩子准备房产、保险等“物质陪伴”。

在陪伴时间方面，白皮书数据显示，工作日中国家长的平均每天亲子陪伴时间为3.7小时，周末则能达到9.3小时，分别占据个人可支配时间的63%与72%。但越重视陪伴孩子的家长，反而陪伴时间越少——尽管硕士及以上学历的家长中有76.9%表示每天会留出固定时间陪伴孩子，比高中（中职）及以下学历家长高出36.8%，但他们在工作日平均每天的陪伴时间比后者少近1小时，周末要少0.7小时。

此外值得注意的是，尽管已有部分家庭认识到了父母均等陪伴孩子的重要性，但“隐形爸爸”仍是普遍现象。调研显示，55.8%的家庭中，日常陪伴孩子的都是母亲。父亲陪伴较多或父母陪伴一样多的家庭仅占12.6%和16.5%。父亲在工作日陪伴时间为2.9小时，在周末为7.7小时，远低于母亲的4.6小时与10.9小时。而加班和应酬是导致家长不能充足陪伴孩子的两大原因。

有趣的是，白皮书数据显示，中国家长普遍认为，即使自己不能一直陪伴在孩子身边，也要给孩子留下“物质陪伴”。在此方面，父母们最倾向于借助固定资产（68.5%）和保险产品（57.9%）来守护孩子的成长与发展。