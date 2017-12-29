曾索狄

《琅琊榜之风起长林》上线那天，一口气追了十几集，恋恋不舍。一位朋友评价说，观剧时颇有点“醉氧”的感觉：有多久没看过这样制作精细、演技在线、逻辑又经得起推敲的古装剧？好戏缺得太久，观众快要窒息了。

论第一观感，它不如 《琅琊榜》来得“爽”。但细究故事铺陈，《风起长林》扎实得很。第一部里的案子几乎都是以上帝视角推进，酣畅淋漓却有些想当然。而到目前为止，第二部的推理都是抽丝剥茧，你或许能一眼看出郭京飞扮演的濮阳缨心怀鬼胎，却要好几集才能看穿毕彦君扮演的荀白水的好坏忠奸。

再论人物，群像式的构建并不容易，但目前亮相的正反人物，几乎个个有细节、有铺垫。甚至是在反派的塑造上，不再非蠢即坏，而是各有苦衷——朝臣对长林府的不满与谋划，并不出自私利，依然是一颗忠君之心； 后期黑化的萧元启，即便在最悲痛时也智商在线，一度拒绝成为棋子，最终引他黑化的，反而是一根又一根被命运压弯的稻草。

更有意思的是，《风起长林》与《琅琊榜》形成了一种微妙的互文关系。同样功高震主，赤焰军亡于君主猜忌、奸臣陷害，长林府却在朝堂清明时就背上“莫须有”之罪；同样阴谋复仇，梅长苏为的是国家大义，濮阳缨玩的是私利私怨；同样遭遇家世剧变，萧景睿坚守正义，萧元启就被野心迷了眼……前作中没写完整的朝堂、人心被补圆了，命运的循环往复、难以预料，令人唏嘘。

当然，对于成功之作的续篇，观众从来都有点“傲慢与偏见”，既看不上单纯的复制讨好，对大刀阔斧的从头来过，同样有挑刺的心。但看到现在，《风起长林》目前给出的是大胆细心的再创造，留下的一如始终的理想光芒。