“好的东西，不是复制了就一定好”

晨报记者 曾索狄

两年前，《琅琊榜》 的横空出世，让观众一下子记住了导演孔笙和他的“处女作团队”，梅长苏的重生之路更令人津津乐道。两年后，续作《琅琊榜之风起长林》（以下简称“《风起长林》”）带着完全不同的演员阵容归来，却以慢热的开局，引发业界“续作难为”的感叹。

不过令人惊喜的是，目前该剧以8.3的豆瓣评分位居近期网剧口碑榜榜首，爱奇艺全网独播的播放量也突破了4.5亿。昨天，刚刚完成全部后期工作的导演孔笙，接受了媒体采访。他笑言，很愿意将来再续《琅琊榜》的故事，“关键看海宴要不要继续写，侯鸿亮要不要拍。对我来说，既然是一个好故事，有机会我是愿意去做的。”

不愿单纯复制“梅长苏”

“第一部梅长苏的故事，是不可能再复制的。好的东西，也不是说复制了就一定好。”有《琅琊榜》珠玉在前，《风起长林》自开播以来就不断被观众拿来与前作比较，对此，孔笙坦承，第一部的成功虽然给第二部带来了压力，但整个团队始终秉持相同的创作模式，“我们的创作态度就是把故事讲好，把人物讲好。”

孔笙说，身为创作者，团队并未刻意将《风起长林》与《琅琊榜》进行比较。单论剧本，《风起长林》 非常扎实，“剧本做了两年半时间，故事的雏形要更早，海宴写完《琅琊榜》 后不久就有了构思。”论制作，《风起长林》同样追求古朴、精致，也增加了不少打斗和战争戏，“两场很大的战争戏，平均每场都要拍20到30天，千军万马，给特效带来很大的压力。”他因此颇为自信地表示，随着剧情的不断深入，观众会有耳目一新的感觉，“好看的故事，时间会更长久，我相信后面会越来越好看。”

当然，对于《风起长林》开局慢热的争议，孔笙也表示理解。他坦言，除了有故事格局、团队风格的原因，周播模式也可能给剧集的连贯性造成了一定影响。“我们的初衷是延续第一部的方式，按照长篇电视剧的构架设定的。比如戏里关于世子萧平章的身世，要延续到20集才能全部揭晓，所以现在的播出方式可能会有一点影响。我觉得一部戏的好坏还是看整体吧，恐怕大家还得往下看一看。”

黄晓明刘昊然有惊喜

尽管有“夏江”王永泉、“长公主”张棪琰等前作中的演员客串，但《风起长林》采用的基本是全新阵容，黄晓明、刘昊然、佟丽娅、孙淳、张慧雯、梅婷、郭京飞等的组合也引发了不小的争议。

对此，孔笙直言，演员班底大换血主要是从剧本出发，“故事发生在上一部的几十年后，能活着的角色已经很少了，不可能再用上一部的主要演员来演。我们选演员的原则就是合适，年龄、形象各方面都要合适。”比如扮演萧平章的黄晓明，他戏外的性格与沉稳大气的萧平章颇为接近，“《北平无战事》时我们就接触过，可惜他当时没有档期。这次他愿意来演这个不是绝对男一的人物，态度非常好，经过大家的努力，最后大哥牺牲的戏我自己也非常感动。”而郭京飞扮演的反派濮阳缨，则以中性的造型获赞“反派版梅长苏”，“说实话，刚开始我也吓了一跳。但郭京飞说，有了一种被人物附体的感觉，我觉得他也确实把人物妖气和阴暗的感觉演出来了。”

而对刘昊然、张慧雯等年轻演员，孔笙则用“惊艳”来形容。“这两个孩子首先态度很好，他们虽然第一次演电视剧，但越拍越好。像昊然，后半部是要靠他撑起来的，前期我们是有过顾虑的，但结果出奇的好，大家会看到前后完全不同的萧平旌，他能担当，能做一件父辈和兄长都没有完成的事情。我相信那时候，你们就会觉得这个孩子简直是不得了。”