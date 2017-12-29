赵志刚“清唱”《红楼梦》

晨报记者 邱俪华

2018年1月17日，由“越剧王子”赵志刚、“越剧公主”陈湜领衔的金山赵氏工坊携手宁波小百花越剧团联合献演的“越风画韵”——越剧清唱剧《红楼梦》，将在东方艺术中心音乐厅与上海观众见面。

所谓清唱剧，是一种大型套曲结构，有一定的戏剧情节，在西方是由多种声乐曲以及管弦乐队组成的，呈现方式包括咏叹调、宣叙调、重唱、合唱。越剧清唱剧《红楼梦》在西方清唱剧的基础上，进行了适合于越剧表现的探索与创新，打破清唱剧在表演方面所受的限制，巧妙运用乐曲、套曲等形式，借助舞美、灯光和歌队等手段，充分发挥“宝黛钗”三位主演的唱演优势。

在演员阵容上，赵志刚、陈湜出演“宝黛”。宁波小百花当家花旦谢进联饰演宝钗。其余众多人物的体现，则靠着舞台上的乐队和十二位合唱者来完成。

在流派呈现上，《红楼梦》最经典的莫过于“徐（玉兰）王（文娟）”配，赵志刚也曾在2000年上演过“尹（桂芳）袁（雪芬）”版，而这次“尹（桂芳）吕（瑞英）配”还是头一回。此次的林黛玉，是由陈湜以甜润委婉的“吕（瑞英）派”所塑造的形象，“葬花”“焚稿”皆源于经典，又迭出新意。著名作曲家朱立喜、陈钧则给予清唱剧《红楼梦》全新的解释，青年指挥家阮明奇和来自浙江、上海的演奏家们，皆有出色的呈现。在近两个小时的演出中，演员演唱和中西合璧的乐队呈现，将为观众呈现一场充满传统文化特色又极具创新意味的视听盛宴。

值得一提的是，在剧目立意上，该剧请到了国家一级编剧、电视剧《伪装者》的编剧张勇。他在著名剧作家徐进的越剧《红楼梦》原剧本基础上，根据清唱剧的要求进行了部分调整，增加了《宝钗代绣》《宝玉听琴》《百年好事今宵定》《太虚寻梦》等内容，并独具匠心地增加了《好了歌注》，更加深刻地诠释了小说《红楼梦》这部巨著所揭示的“由荣转衰”的过程，让剧作更具警示意义。剧末则以“太虚寻梦”大团圆的收尾安慰了那些曾为“宝黛”之悲情唏嘘感伤的情怀。