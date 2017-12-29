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大乐透再送4注头奖

　　晨报记者　孙俊毅

　　12月27日晚，体彩大乐透第17152期再为全国送出4注头奖。本期开奖后，大乐透奖池小幅上涨，升至44.66亿元，再次创下历史新高。
　　本期，体彩大乐透前区开奖号码为“02、04、07、23、28”，后区号码“02、08”。前区奖号分布较为分散，最小号码02，最大号码28。“0”字头号码成为主力，一连开出三个。“1”字头和“3”字头号码集体缺席。前区以温热号码为主，“23”和“28”同为上期复制号码，“04”和“07”停歇6期后再度携手开出。
　　后区开出“02、08”一小一大的全偶组合。
　　数据显示，河北中出的1472万元追加头奖出自邢台，中奖彩票为一张单式追加票，仅花费3元就擒得1472万元。
　　其余3注为920万元基本投注头奖，分别出自广东、内蒙和新疆。广东中出的头奖出自佛山，中奖彩票为一张“6+3”复式票，投入36元。共中得一等奖1注、二等奖2注、三等奖5注、四等奖10注，单票擒奖943万元。
　　内蒙中出的头奖出自呼和浩特，中奖彩票为一张“7+2”复式票，投入42元。共中得一等奖1注、三等奖10注、四等奖10注，单票擒奖924万元。
　　新疆中出的头奖出自喀什，中奖彩票为一张前区5个号码+后区1胆11拖的胆拖票，投注金额为22元，单票擒奖1022万元。
　　本期，二等奖中出89注，每注奖金为10.25万元；　其中23注采用追加投注，每注多得奖金6.15万元。三等奖中出764注，每注奖金为4438元；其中266注采用追加投注，每注多得奖金2662元。

　　

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