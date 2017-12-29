晨报记者 甘 慧

西班牙当地时间12月28日，申花抵达西班牙马贝拉的第二天，球队开启了上下午一天两练的模式。球队在马贝拉的训练分为两个阶段：第一阶段到2018年1月9日，这个阶段主要以体能储备为主；第二阶段从1月10日左右开始，一直到球队回上海，这个阶段球队安排了四五场热身比赛。

申花是在北京时间26日上午10点从康桥基地出发的，从上海到马贝拉这一路，球队经历了飞机、火车和大巴，还在马德里住了一个晚上。西班牙当地时间27日早上9点钟，球队再次出发，乘坐当地时间上午10点的火车前往马拉加，经过了三个半小时的行程，球队终于在西班牙当地时间13点30分到达马拉加，然后转乘大巴，抵达球队此次在马贝拉的驻地。抵达驻地稍作休整后，球队在当地时间27日下午16点30分进行冬训的首堂训练课。训练开始前，俱乐部常务副总周军召集全队，强调了一些纪律要求等。由于刚刚抵达马贝拉，所以首堂训练课的训练量并不大，主要是身体调整为主。未来的30天，申花将在马贝拉驻扎，通过训练和比赛进行调整和提升，全力准备新赛季的亚冠联赛及国内赛事。

日前，有哥伦比亚媒体报道称，莫雷诺将回归老东家哥伦比亚国民竞技队，国民竞技为此将向申花支付租借费，不过莫雷诺租借期间的薪水仍由申花承担。如果莫雷诺入选哥伦比亚世界杯名单，将在世界杯结束后回归申花。如果没入选，则将在国民竞技上半年比赛结束后回归。对于这一传闻，申花方面表示，到目前为止，双方俱乐部并没有就此有过商谈。

当然，如果莫雷诺回到哥伦比亚踢球，这更有利于国家队主教练佩克尔曼考察自己的状态，莫雷诺在国家队的位置并不牢固，所以并不排除莫雷诺临时租借的可能性。