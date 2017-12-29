2017，世界体坛需要想象力

七郎

体育是什么？在现代奥林匹克之父顾拜旦那首著名的《体育颂》里，对于体育已经有了诗意而深刻的诠释。然而体育的意义绝非只是在诗意的赞美里等待后人的追随，而是在不断发展演化中赋予体育更多的意义。过去的一年，在传统的意义上只是世界体坛的“小年”，因为没有世界杯、欧锦赛，也没有奥运会，但小年的2017赋予体育的却是另一种芳华。在那些足以震古烁今，却依然后浪汹涌的人物传奇里；在那些改变格局，却暗流涌动的事件里，单纯的胜负可能限制了我们的想象力。

2017年没有世界杯，但随着世界杯扩军计划的落地，一场遥望2026年的激战已经硝烟弥漫。从32到48，16个新增世界杯名额的分配无疑将成为搅动世界足坛格局的重磅砝码，我说的格局不是球场上胜负强弱的格局，而是利益分配的格局。在布拉特因为丑闻落马，却又提前透支了两届世界杯的红利之后，新任的国际足联主席因凡蒂诺唯有出重拳，才能拓展出自己的运作和施展空间，在利益再分配上谋求自己要想的格局。所以，球迷们担心的可能是比赛精彩度被稀释，但因凡蒂诺看到的却是利益稀释之后更大的生意空间。

职业体育其实就是生意。正如让众多球迷欲罢不能的NBA，就是一个高度商业化的联盟，打得好看，才有人看，有更多的人看，就可以打得更好看，这其实就是他们一直遵循的商业运作逻辑，甚至所有的规则也只是为比赛更看好而服务。但这并不影响这桩生意打造一群天神般的球星和一支强大的美国梦之队，强大和富有并不矛盾。

以商业的逻辑运营，为职业体育的利益分配服务，这是国际职业体育通行且盛行的游戏规则。在国足再次无缘世界杯之后，世界杯扩军或许让中国球迷心里又敢有了一丝想象力，毕竟2026年世界杯亚洲获得8.5个席位。然而，如果我们依然将为国家队服务视为职业联赛的天然属性，甚至以违反规律和逻辑的行政手段干预，以期待它人为地速生出一支未来世界杯的球队，恐怕依旧会是一场失败的生意。

过去的一年，有一个人和一只“狗”的退役足以让世界体坛牢记。在田径跑道上，博尔特带着8枚奥运金牌和百米9秒58的世界纪录宣布退役。博尔特的出现，打破了人类对速度极限的想象力。人类究竟能跑多快？博尔特的离去留下一个长长的背影，却也留下后者可追的想象空间。但在人类智慧的高地上，一只人类自己创造的“狗”却给出了终结的答案。

继去年战胜了韩国棋手李世石九段之后，人工智能程序“阿尔法狗”今年又在三番棋中完胜世界排名第一的柯洁，随即宣布退役。其实，挑战世界围棋顶尖高手从来就不是“阿尔法狗”的目的，它只是在以攻陷围棋，这座被称为人类智慧最后堡垒的方式，宣告对人类计算智慧的压制。他的挂印而去，让人对人工智能的强大在叹服之余也带有隐隐的忧虑——在体育竞技中，超越自我一直被奉为传奇运动员的圭臬，而当人类创造的这支“狗”在围棋乃至脑力竞技上完成了对整个人类的超越时，被想象力打开的闸门奔涌而出的会是什么？

其实，2017年退役的传奇人物还有很多。在世界足坛，米兰的两代中场传奇皮尔洛和卡卡就先后正式挂靴，他们的离去其实是预料之中的事，但他们的离去却让人对这个“非梅西，即C罗”的足坛有了更多的一丝惆怅。是的，就在今年，C罗第五次当选“世界足球先生”，终于在这项世界足坛的至高荣誉上和梅西平分秋色，也让这场一直在持续的“瑜亮之争”变得充满悬念但也十分无趣。

没有人否认梅西和C罗的伟大，在球技上，两人已经不仅完成了对所有前辈的超越，甚至已经改变了人类对这场运动以往的认知。他们都可以被称之为天才和传奇，但正如盛行的网络游戏“王者荣耀”，一个完美的世界需要战士、坦克，也需要法师、刺客和射手一样。风格的多元，甚至是残缺的特长才是世界足坛需要的审美趋向。

所以，有人在朋友圈留言，有人喜欢C 罗,有人喜欢梅西，但似乎没有人不喜欢卡卡；所以，即便是梅西再过人如麻，C罗如何进球如花，我也依然只觉得皮尔洛那销魂而随意的一脚传球才是美如画。因为我不想陷在“二人转”里，失去了体育应有的想象力。

① 国际足联决定世界杯扩军，2026年起世界杯参赛球队增加到48支。

② 皮尔洛宣布正式挂靴,昔日米兰的中场传奇转身说再见。

③ 带着8枚奥运金牌和百米9秒58的世界纪录，博尔特宣布退役。

④ 人工智能程序“阿尔法围棋”（“阿尔法狗”）今年在三番棋中完胜世界排名第一的柯洁，随即宣布退役。