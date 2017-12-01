上海苏宁无人店开业50天观察：90后最能买，半数货品被她们买走

李 雷

距离上海苏宁无人店11月6日开业已经有50天。以刷脸支付备受行业关注的上海无人店运营如何？

12月28日，上海苏宁公布了上海苏宁无人店运营50天大数据，数据显示，上海无人店销售日均达到1万元，开业50天以来，累计接待人数超过10000人，日均客单价100元左右。

从单笔成交来看，单比成交最低价为9.9元的居家拖鞋，原价39.9元在满31减30折扣后成为成交最低价格单品，而无人店的成交最高价却高达31980元。

据了解，买走无人店运营50天最高价单品的曾女士家住新江湾城，此前在新闻中看到无人店的新闻便一直想来体验。

据了解，曾女士购买的88寸海信激光电视，是苏宁陈列在无人店与其优趣唱吧麦克风产品搭配，鼓励消费者进行体验试唱的样机的同款。曾女士在体验时觉得尺寸、外观、画面、音响等效果都适合，又恰好家中需要，就进行了购买。原价44999元的海信激光电视，苏宁活动价36999元并赠送55寸电视，而曾女士通过无人店活动最终的到手价31980元。

那么什么样的人喜欢无人店购物呢？从绑脸数据来看：女生占比58.1%，男生占比41.9%。从体验人群来看90后的占比为45.7%，为最大的年龄群体。并且，无论是从购买频次还是从销售金额来看，数据显示热爱尝试新事物的90后最会买买买，买走了无人店接近一半的货品。

五角场苏宁易购云店店长朱伟表示，与开业的时候相比，无人店新增加了很多高科技的优趣产品，比如Rexax阿拉丁灯、马卡mini加湿器、洗脸神器、唱吧麦克风支架等。

“之所以丰富这方面的产品，主要是考虑到消费人群的匹配，喜欢刷脸购物的以年轻人居多，他们对类似的科技化产品更感兴趣。”朱伟说，“而这次海信激光电视也是我们无心插柳的结果，我们也看到了消费者的需求。”

此外，数据显示，50天以来无人店门内的大数据扫脸系统累计为8755人进行产品推荐，总计推荐了15766款产品，推荐频率最高的产品运动手环。根据苏宁的规划，苏宁计划在上海再开2-3家无人店，计划中最快的一家将在春节前落地。