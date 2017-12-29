为落地产能，蔚来汽车再签新伙伴

记者 林劲榆

晨报讯 昨天，蔚来汽车宣布，将携手广汽集团、广汽新能源汽车有限公司共同出资设立广汽蔚来新能源汽车有限公司。

广汽是继江淮汽车、长安汽车后，蔚来汽车牵手的第三家整车企业。在不断扩大朋友圈的背后，可见蔚来汽车的焦虑，在没有造车资质，依靠合作伙伴落地产能的情况下，蔚来需要大量的产能背书。

根据广汽集团的公告，新设立公司规划总投资12.8亿元，注册资本5亿元，其中广汽、蔚来占比分别为45%、55%。分期出资，首期注册资本20，000万元，其中，广汽集团按22.5%股比出资4，500万元，广汽新能源汽车有限公司按22.5%股比出资4，500万元，资金来源为本公司统筹。

广汽集团与蔚来双方将致力于在产业链各方面展开全面合作，包括新能源汽车整车研发、制造、供应链体系、销售服务体系、租赁运营模式等方面的资源整合、核心零部件领域、相关销售及服务渠道资源、品牌推广、大数据分析及软件开发应用以及车联网和自动驾驶等方面开展多层次合作。

广汽牵手蔚来并不意外，在此之前，广汽已经与腾讯签约，今年9月，广汽集团与腾讯宣布，将在车联网服务、智能驾驶、大数据等领域合作，实现的科技成果都将运用到广汽新能源未来的新车型上。

业内分析人士指出，由于腾讯是蔚来汽车的重要投资者，在广汽和蔚来的合作中，腾讯可能扮演了重要的牵线作用，而未来腾讯的车联网技术或首先落地在广汽蔚来平台上。

广汽由此成为继江淮汽车、长安汽车之后，蔚来汽车朋友圈里的又一家车企，蔚来汽车是国内互联网造车的代表企业，成立于2014年11月，其50多个股东中大部分来自互联网行业，其中就包括腾讯、小米、京东、车和家等。

广泛签约车企、在江淮、长安、广汽布下生产基地的背后，是蔚来汽车挥不去的焦虑。首先，是产能焦虑；其次是品质保障的焦虑；最后就是售后保障的焦虑。