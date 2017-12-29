全日空航班载错客，飞了4小时返航

晨报记者 徐惠芬 综合报道

如果有乘客乘错了飞机，飞机是返回出发地，还是继续飞往目的地？就在26日，有一架客机就发生了这样尴尬的事情。据美国有线电视新闻网28日报道，因为载了一名“错误的”乘客，从美国洛杉矶起飞计划飞往日本东京的一架客机，被迫在飞行4小时后折返洛杉矶。

航班多出了一名旅客

当地时间26日中午11时36分，全日空NH175航班从洛杉矶国际机场起飞，准备飞往日本东京。不过，8个小时后，即下午7时33分，这架波音777型客机又在洛杉矶降落了。

机上216名乘客飞了8小时，却回到了出发地，只因机组人员发现飞机上有一名不属于航班的乘客。

根据全日空航空公司的声明，机组人员马上把这个情况告诉了机长，机长决定返回起飞的机场。

执法消息人士告诉CNN，有兄弟两人都要坐飞机去东京，但订了不同的航班，这两兄弟的名字很像，最后上了同一趟航班，但事实上，只有其中一人买了那趟航班的票，另一人买的是其他航空公司的票。也就是说，NH175航班多出了一名旅客。

至于这名乘客是怎么登上飞机的，目前还在调查中。

乘客无法理解折返做法

“我们一直为提供典范式的乘客服务引以为豪，但在这个航班上，我们没有做到这一点。”全日空通过“推特”向乘客表示歉意。

不过，显然，许多乘客都无法理解折返的做法。

“11个小时的航程，我们已经飞了4个小时，但被迫折返，只因飞机上有一位本来不属于这个航班的旅客。为什么要我们回去，我可不理解。”克莉茜·泰根在“推特”上如此表示，她有920万关注者，这件事很快引起了网络热议。

“为什么一个乘客的错误要全部乘客接受惩罚？为什么不是直接飞到东京，然后把那个人再送回去？难道这不是个更好的主意吗？”克莉茜·泰根发问。

按照全日空航空公司提供的说法，折返是该公司执行安全步骤的一部分。

据介绍，飞机在洛杉矶国际机场降落后被移到了安全地带，机上的乘客都接受了询问。

情况很罕见但有先例

CNN28日援引航空专家的话称，乘客上错飞机的情况十分罕见，但也不是没有发生过。

35岁的杰夫就曾乘错过航班。那是在2012年，杰夫本应搭乘维珍航空的航班从旧金山到洛杉矶，但是他去了错误的登机口，本应该去54A 登机口的他去了54B，然后上了去达拉斯的飞机。

杰夫回忆说，扫描登机牌时，并没有检查人员拦下他，当时，飞机上也没人让他让座。他很快就在飞机上睡着了。等他醒来时，发现自己睡了很久，但飞机还在飞，有些生疑，随后他听到机长提到达拉斯。他意识到，自己上错了飞机。

虽然是杰夫上错了飞机，但无疑航空公司在安全检查上存在漏洞，所以，最后还是航空公司为他飞往洛杉矶的机票买单。

根据航空专家的说法，为了防止此类事件发生，航空公司设置了一系列检查措施。商用飞机机长罗杰称，一般而言，有三项措施可以避免这一错误。首先，登机口有工作人员使用扫描器扫描登机牌；其次，机长以及乘务人员会重复播报航班目的地及航班号；最后，给乘客安排固定座位。