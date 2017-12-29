危地马拉：搬驻以使馆，美国没施压

刘 曦（新华社专特稿）

危地马拉外交部长桑德拉·霍韦尔27日否认“跟风”或受到美国方面的压力，声称把驻以色列大使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷是这个中美洲国家“主权决定”。

她说，危地马拉无意收回这项决定。

称搬迁计划已考虑5个月

当天在首都危地马拉城一场新闻发布会上，霍韦尔说，驻以使馆搬迁是危地马拉独立作出的“外交政策决定”，具有“主权性”，无意撤销。

她解释，把使馆迁至耶路撒冷的计划实际已经考虑5个月，鉴于形势发展和联合国通过决议等因素，政府认定现阶段是作出决定的最佳时机。

“（危地马拉）没有承受任何压力，没有收到来自美国的任何提议。这是危地马拉政府、国家和外交政策决定，”霍韦尔说，“我们和以色列是朋友，历史上就是盟友。我们对以方和美方没有提出任何要求。”

美国总统特朗普6日宣布承认耶路撒冷为以色列首都，将着手把美驻以使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷。国际社会普遍反对这一决定。

联合国大会21日召开紧急特别会议，以128票赞成、9票反对、35票弃权的表决结果通过一项决议，认定任何宣称改变耶路撒冷地位的决定和行动都“无效”。长期接受美国经济援助的危地马拉投下反对票。

危地马拉总统吉米·莫拉莱斯24日宣布，已责成外交部将驻以使馆从特拉维夫搬迁至耶路撒冷。危地马拉因而成为首个效仿美国做法的国家。

不担心农业经济受影响

一些经济分析师警告，危地马拉搬迁驻以使馆的决定可能影响农业经济，导致对阿拉伯国家的小豆蔻出口大幅下滑。

小豆蔻是一种烹调香料，价格昂贵，是危地马拉主要出口农产品之一。阿拉伯国家是这种香料的最大买家。根据国家银行数据，截至今年10月，危地马拉小豆蔻出口额达到约2.7亿美元。

危地马拉前副总理爱德华多·斯坦警告，这个国家“近35万户家庭的200万人口从事与小豆蔻（生产）相关工作”，受迁馆影响，他们可能失业。

美联社报道，霍韦尔27日在新闻发布会上试图淡化潜在经济影响。

霍韦尔说，小豆蔻出口贸易仅占危地马拉内生产总值（GDP）的0.37％，“不是一个真正让我们担心的问题”。