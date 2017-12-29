今年中职生就业率高达98.37%

晨报记者 朱晓芳

今年本市76所全日制普通中职校毕业生的就业（含升学）率持续保持稳定，就业率高达98.37%，与2016年就业率相比，提升了0.11%，对口就业率87.69%。

近5年来，中职毕业生就业（含升学）率保持稳定并缓慢提升（2013年就业<含升学>率97.82%，2017年就业<含升学>率98.37%)。

起薪平均突破3100元

今年中职校毕业生直接就业（含进入企、事业单位以及自主创业、自谋出路、参军、出国等其他方式就业，以下简称直接就业）12266人，直接就业人数与继续升学人数比1：1。具体情况如下：

直接就业人群主要集中在第三产业。在直接就业人数中，从事第一产业的毕业生数为61人，占直接就业学生的0.49%； 从事第二产业的为4429人，占直接就业学生的35.37%； 从事第三产业的为8032人，占直接就业学生的64.14%。

就业地区主要在沪就业。本地就业的毕业生数为10684人，占直接就业学生的85.32%；异地就业的为1611人，占直接就业学生的12.87%； 境外就业的为227人，占直接就业学生的1.81%。与2016年相比，异地和境外就业比例有所上升，本地就业比例有所下降。

毕业生起薪平均突破3100元。

包括中高中本贯通学生,升入高校继续深造占56%，升入高一级院校继续深造共16709人，升学比例为56.23%，比去年47.02%上升9个百分点。

96%毕业生对就业满意

2017年毕业生主要分布在17个专业大类、138个专业，对应三大产业和22个行业大类。

毕业生人数居前五位的是加工制造类、财经商贸类、交通运输类、信息技术类和医药卫生类，占毕业生总数的70.64%，就业率98.65%，比全市平均就业率高0.28个百分点,除体育与健身类就业率继续排名末尾，为76.79%外，其余专业大类的就业率均在97%以上。

96.65%毕业生对就业表示满意，其中，55.16%表示满意和非常满意，41.49%表示比较满意。

[优秀中职毕业生故事]

世界技能大赛冠军、杨浦职校毕业生杨山巍签约上汽

第44届世界技能大赛冠军、杨浦职校的毕业生杨山巍目前签约上汽，也是学校的签约实训教师。

2016年8月，他进入第44届世界技能大赛车身修理项目中国集训队。世界技能大赛被誉为“技能界奥林匹克”，选手的训练强度不亚于奥运会健儿。杨山巍每天6点起床，晚上10点半休息，除了吃饭，所有时间都在实训室里练习，把部件拆下，再完好无损装上，周而复始，枯燥乏味。

杨浦职校的修承义老师告诉记者，杨山巍天生就有一股不服输的韧劲，“他对自己训练的要求严格到了‘病态'的地步，教练允许有2毫米的误差，他就规定自己必须小于1毫米； 门板修复一般用手摸、尺量，他用强光灯照在门板上，一点一点找不平；每一次简单的敲击，他都要反复练习上百遍，力求每次都能做到分毫不差。苦心人，天不负。杨山巍在8进4、4进2、2选1的每一次淘汰赛中，均以第一名的成绩遥遥领先，如愿成为第44届世界技能大赛车身修理项目中国选手。”

杨山巍在今年举行的世界技能大赛中表现优异，这次大赛进行B模块比赛时，有两个板件对缝要求精度误差在2-3毫米之间，占分值2分，杨山巍最终拿到了1分。看上去得分并不高，但在22位参赛选手中只有杨山巍一个人做到了，正是这宝贵的一分拉开了他与其他选手的差距。

他凭借扎实专业技能，实习期就参与C919大客机项目

刘晖是上海电子信息职业技术学院2016届应用电子技术贯通专业毕业生，凭借扎实的专业技能、超强的动手能力与刻苦钻研不放弃的职业素养，在顶岗实习期间就参与了我国C919大型客机尾舱装调项目，虽然从事的岗位环境是在飞机的尾舱，空间狭小，因打磨的粉尘有毒，还需要戴防毒面具，但刘晖克服困难，出色地完成了工作任务，得到了领导同事的认可，并顺利入职留用。

最近，两架飞机都完成了首飞任务，也放飞了刘晖的梦想：为中国制造和中国创造积蓄力量，为祖国大飞机早日市场运营，飞满全世界作贡献。