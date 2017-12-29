今年“排队”到明年，就为狗年生肖票

晨报记者 谢 竲

《戊戌年》 生肖邮票将于2018年1月5日正式发行，而距离正式发行日还有近10天，网上就流传起一组“狗邮票”的“占座大战”照片。

记者了解到，有邮迷早在本月中旬起就在邮局外整整齐齐地摆上了各类物件“排队”。而《戊戌年》 邮票将是已发行的第四轮生肖邮票中发行量最少的一枚，收藏价值有望“回暖”。

占座也要防雨、防“插队”

记者辗转了解到，网上这组“占座大战“图发生在位于淞虹路上的北新泾邮政支局。昨天中午，记者在现场看到，邮局门外的一侧通道上整整齐齐排着一”溜“排队占座的”工具“——砖头、轮胎、纸板箱、菜篮子、小板凳、旅行袋、空油瓶，乃至老旧的吸尘器，着实是五花八门、无奇不有。细细看来，每个小物件上还用玻璃胶贴上了“号码牌”，排在最末的已经是第52位，有几块板砖外还被套上了保鲜袋，雨天也完全没有淋雨受潮。附近居民表示，这样的场景年年都会发生，把这些物品“串成一串”的做法也是有邮迷为了防止物件遗失，或是被“插队”。

北新泾邮政支局的相关负责人告诉记者，由于生肖邮票发行数量有限，所以每年都会有邮迷提前多日排队。事实上，生肖邮票可以在网上营业厅预约购得，不过采用现场排队购买的多为上了年纪的老邮迷，对网上操作流程不太熟悉，故而大多还是会采取最传统的方式，“感觉放心，也热闹，每年生肖邮票发行日都是老邮迷的聚会日”。

狗年票收藏价值或回暖

第四轮生肖狗邮票的设计者是享有“国家形象设计师”美誉、同时也是第一轮生肖狗票的设计者周令钊老先生，据悉，此次《戊戌年》 生肖邮票延续了第四轮生肖票整体“合家欢”的气氛，第一图名曰“犬守平安”，第二图名为“家和业兴”。

不过，去年《丁酉年》生肖鸡票由于发行量过大、销售时间长，导致市场价格高开低走，让不少邮迷、收藏着担心今年的狗邮票是否会重蹈覆辙。记者了解到，此次《戊戌年》套票采取了“急刹车”策略，发行量比丙申年猴票少600多万套，比即将公布的的丁酉年鸡票减少2000多万套，减幅达20%以上，紧俏程度、收藏价值均有望“回暖”。