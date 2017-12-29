苏宁小店明年一季度全国新开300家

李 雷

12月19日，苏宁拉上了国内地产业的“半壁江山”，对外发布了未来3年的“大开发”战略。从苏宁“低调、稳重”做事风格来看，相信在此番的发布之前，便已做好了充分的准备。

其实，在“租、建、并、购、联”的模式下，各类线下业态布局正在如火如荼展开。可见，苏宁在2018年订立的5000家店目标实数胸有成竹。

作为覆盖社区生活最后一公里的苏宁小店，在2018年将开出1500家。据了解，本月29日，苏宁小店在南京迎来4店同开，这也是继苏宁“智慧零售大开发战略”发布会后首批开业的小店。按照这样的开发进度，预计2018年一季度全国将有300家苏宁小店与消费者见面。

除了提供各类便捷的服务及琳琅满目的生活用品之外，便利店还承载了人对于美食的渴望。在便利店吃一顿饭是凑合的观念早已被时代所抛弃，如今，便利店的美食都在遵循着“物超所值”的概念。

尤其在竞争异常激烈日本便利店市场，7-Eleven、全家、罗森等便利店更热衷于推出自有品牌产品及限定款食品用来吸引消费者疯狂抢购。如7-Eleven与哈根达斯推出限定款红酒味冰淇淋、罗森每逢22日，便会推出草莓限定款Pre-mium蛋糕卷、MINI STOP限定栗子雪糕，成为冬季首选。

苏宁小店日前也正式宣布，推出冬季新品，不仅有“亲民价”的现磨咖啡，还有暖心的便当。苏宁小店品牌负责人表示，在寒冷的冬季推出热乎乎的餐饮食品，一方面与天气更加契合，另一方面，100%采用阿拉比卡高品质的咖啡豆及营养丰富的便当，则表达了苏宁小店为每一位消费者提供优质服务的愿望。

脏脏包、毛巾圈、毛毛虫……现在市面上的“网红”食品层出不穷，备受“吃货们”的喜爱。对此，苏宁小店在“美食”这一方面，也正在积极打造专属于自己的“网红”食品计划。苏宁小店品牌负责人表示，除了会根据季节的变化，推出季节食品之外，还将推出限定款。未来，可能将联合更多品牌，推出跨界产品等等。