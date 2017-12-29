浦东一小区物业称八成业主违建

晨报记者 叶松丽

12天内，三份书面投诉材料报到了三林镇城管执法中队，第一张内容是“私自砍伐公共绿化，花园内砌矮墙”；第二张内容是“私自砍伐大型树木”； 第三张：“花园里搭建铝合金棚”。以上申请执法的材料，都指向同一个执法点：盛苑路800弄357号，也就是盛世天地小区的357号别墅。

事实上，357号只是盛世天地别墅小区疯狂违建的一个缩影。小区物业公司声称，80%的业主都在违建。今年以来，物业公司向上级部门报送了228份整改通知的备份材料。

一边是还在不断增厚不断延长的文牍表格，一边是变本加厉日益疯狂的毁绿和违建。盛世天地，将会变成一个什么样的“天地”？

文牍周转中违建既成事实

“我们两栋别墅之间的公共绿地总共6米，按照图纸，这里是公共绿地。”12月26日，李女士指着自家院外，无可奈何地说，你看，357号人家，把他们那边的3米公共绿地占为己有，改建成了厨房。

李女士说，357号人家的违法建筑，已经影响到了她家的生活。不仅仅因为公共绿地的面积缩小了，而且邻家违建出来的厨房，脱排直接开口到她家的花园里。“当时违建厨房外还放了一台中央空调的外机，后来在我的强烈要求下，对方才自行移走。”

今年夏天，李女士就此向物业、居委以及三林城管中队举报。公开资料显示，8月18日，当时三林城管中队负责该片区的刘姓负责人表示，经过他们的认真核实，357号“封闭屋檐部分确实属于违建”。

三林镇城管中队相关负责人说，盛世天地小区业主们违建呈“长高变胖”态势。“变胖”就是通过搭建阳光房、挨紧原房屋建房；“长高”则是掀掉屋面，把房屋加高，以便里面多出一层来。

“长高变胖”，357号占齐了。李女士说，早在2016年7月，357号就开始违法搭建厨房，把三楼升高。“物业也开单子给了居委会，居委会转给了城管，材料报了无数，却一直没有人来执法。一年多时间过去了，违建竣工。城管部门说：违建已成事实，他们立案处理。我就不知道他们怎么个立案？怎么个处理？”

邻居的顾虑不是没有根据的。357号住户，就连已经被认定的违法违规事实，也同样得不到纠正。

“今年4月份的时候，具体的日子物业公司和三林城管中队都有记录。一棵4米多高的大树被357号这家的装修工锯断，轰的一声倒地，再被锯成一段一段，被一辆牌号为‘蒙A016XX’的面包车运走。一棵长了十多年的大树，就这样被毁尸灭迹。”李女士说，以前是每一个连排别墅的西首都有一棵这样的大树。现在只有他们这个联排的没有了。

3月9日，居委会上报的材料中，也明确提到357号“私自砍伐大型树木”。

李女士就此向有关部门举报，有关部门给李女士的回复是：“情况属实，已要求357号业主再补一棵树。”

然而，这棵树至今没有补上。

你追我赶中违建还在攀比

盛世天地是一个“老”小区。物业公司的经理说，第一期交房是2002年年底。最后一期，也就是第三期，也早在2005年就交给了业主。

然而，12月26日下午，当记者走进这个小区时，好像进了一个工地，到处都是绿色防尘网笼罩着的神秘施工单位。有业主告诉记者，几乎每一张防尘网下面，都遮掩着一个违法事实。

429号：一楼屋檐外扩，用水泥罐顶后，正搭建房屋。

355号：花园里正在建门柱，房屋扩张在即。

350号：一二楼北侧房间外扩，用水泥罐顶，房屋有“长胖”趋势。

335号：公共绿地被改成停车位，在公共绿地内造水景池。

328号：在花园里搭建阳光房，将门廊移到公共区域，砍伐树木，在绿地内造水景池，封闭车库改作他用，朝北的墙体向外移，扩大房屋面积。一年来，该户整改单近十张，违建工程最近大功告成。

279号：在公共绿地内挖鱼池，堆假山，搭建阳光房。

262号：掀掉房顶，升高房屋。

236号：一楼后阳台用红砖砌墙，正在改建为阳光房。该户还把公共绿地浇筑成水泥地坪。

219号：在花园里砌墙，建阳光房。

48号：花园内建木屋。

……

这些违法建筑的形态各异，用钢架搭个车棚，用木头建个廊道，都见惯不怪了。有业主揶揄说：“以前我们小区的风格是统一的，现在成了万国建筑博览园。”

一名正在施工的业主告诉记者：“大家都在改建扩建，我跟着简单弄一下，加一个房间，没什么不好，只是这几年小区绿化面积已经大幅度减少。”

这个小区总共477户。那么，到底有多少业主在违法搭建呢？12月25日下午，小区物业公司经理在接受记者采访时说：“情况蛮严重的，你不必一家家数，你根本就数不过来。我不好说家家都在违建，但是80%的业主或多或少都存在违建，这句话我是负责任的。你不需要跟我说投诉人是谁，但是他们家肯定也有违建，也许只是因为他家的违建比人家少一点而已。”

熟悉这个小区情况的人士告诉记者，盛世天地违建成风，甚至还出现攀比现象。“你家改扩建做得好看，我家会做得比你家还要好看；你家阳光房搭建的宽敞雅致，我家说不定就会建得宏伟气派起来。你家廊道用钢架，我家廊道就要用防腐木。所谓歪风助长邪气，在这个小区里体现无遗。”

［各方回应］

物业公司：“没有执法权，你懂的”

对如此猖獗的违法建筑活动，物业公司有哪些管理措施？面对记者的提问，物业公司经理表示很无奈：“我们的工作人员24小时在小区里巡逻，及时发现情况，也只能劝告、制止、下发整改通知单。但是我们没有执法权，没有办法对违建的业主采取强制措施，这个您懂的。”

物业经理告诉记者，这么多年来，小区里没有成立业委会，所以，他们发现业主违建后，一方面调查取证，力所能及地制止违法行为发展下去，另一方面向居委会报送材料。至于相关执法部门来不来查处，就不是物业公司所能决定的。

“我们以文件的形式向居委会报送，每一次报送材料，都登记在册，居委会接收时，要签字的。”物业经理说，这么做的目的，是担心居委会以后不认账。2017年全年，该物业公司已经向居委会报送了228份关于业主违章建筑的材料，涉及到238个违法事项。

社区居委：“前期靠物业，执法需城管”

盛世天地小区所在的三林世博家园第五居委相关负责人说，这个小区以前属于东明村的，世博前才划到他们第五居委。划来之前，很多违法建筑就已经形成了。这些年来，他们一直在小区里开展宣传教育工作，宣导业主不要违建。

记者问：宣导就能制止业主违建吗？

居委相关负责人说，他们还负责把物业公司报来的违建材料转发给城管。

记者问：你们所能做的就是转发一下材料吗？是否代行过业委会的职责，跟物业公司一起商量过管理对策？

该负责人说，前期管理还是要靠物业公司，对于正在发生的违建行为，执法需城管出面。

三林城管：“违建成事实，执法难度大”

12月26日，三林城管中队相关负责人表示，城管的工作任务非常重，一个城管队员对应的不止这一个小区，至少还有四五个小区，不仅仅是小区里面，街面上还有很多工作要做，根本就忙不过来。物业公司往往把自己应该履行的管理职责全都推给城管部门。“比如说，对违法搭建的业主，物业公司可以限制其运料车辆进入小区。对任何破坏物业的行为，物业公司都应该承担起管理职责。不服从管理的，可以报警，而不要怕得罪业主，做老好人。”

相关负责人表示，物业公司是小区违建行为管理的第一道关口，因为他们在小区里，能够及时发现违法动态。“但是有时候材料报到我们这里的时候，人家违建已经建起来了，既成事实，甚至里面都住进了人，再让我们去执法，难度就大了。”

不过，该城管中队相关负责人并未对盛世天地357号以及上述其他业主违法搭建既成事实的原因作出说明。该中队声称，今年他们在这个小区里已经强拆了13处违建，业主自拆了7处，共20处。

“关于盛世天地小区违法搭建问题的材料，我们这里没有228份，居委会给我们的只有191份，涉及74户。”三林城管中队相关人士说，他不明白物业公司为什么要把业主违法的数字夸大。据他们统计，这74户真正违法搭建的只有20家。这20家不包括上述已经拆掉的20处。

记者翻拍了部分 《三林镇社区“三违”违法建筑工作信息单》，其中涉及到70多个门牌号码，表单“基本内容”一栏里，基本上都涉嫌违法，与他们说的“20家”这个数字出入较大。不过，该城管中队表示，他们还将到盛世天地去进一步摸排核实，更新数据。