近2周上海每天近2万孩子在看病

晨报记者 陈里予

季节变化、出生人口增加、市民传统的就医习惯，导致上海儿科就诊出现高峰。上海市卫计委昨天透露，近2周，市级儿科专科医院和优势医院门急诊总量为25.37万人次，比2016年同期（23.35万人次）增加8.63%，其中门诊增加9.48 %，急诊增加7.54%。专科医院以外的综合医院儿科门急诊量也明显增加，金山医院、周浦医院、松江区中心医院等区域医疗中心的儿科就诊量显著增加。

此外，最新统计显示：在上海，提供儿科诊疗服务的医疗机构已有179家。

三大原因引发就诊高峰

179家医院中，16家市级综合医院提供儿科诊疗服务；52家区级综合医院均提供儿科诊疗服务；社区卫生服务中心普遍开展儿童保健和预防接种服务，部分社区卫生服务中心提供儿科常见病治疗、康复服务。设置儿科床位的医疗机构有68家。目前，提供儿科门诊服务的医疗机构有141家，提供急诊服务的有76家。

引起就诊高峰的主要原因是什么？卫计委透露，季节变化导致就诊量增多。冬季气候干燥，气温早晚变化较大，又是流感等呼吸道传染性疾病多发的季节。其中流感就是一种常见的传染病，每年冬春季节好发。全国流感监测结果显示，当前我国流感进入流行高峰季节，主要病毒流行株为乙型流感病毒，致病力和耐药性等特征未发生变化。

另外，出生人口增加导致儿童就诊高峰。儿童，尤其是婴幼儿，由于自身免疫系统发育不完善、抵抗力低下等因素，极易在气候寒冷、季节交替时期出现流感、哮喘等常见呼吸、消化系统疾病。数据显示：“全面二孩”政策实施以来，2016年本市医疗机构活产数达23.05万，较2015年增加了18%；其中高龄产妇比重上升，早产儿、低出生体重儿相应增加，这也是导致此轮冬季儿童病患就诊高峰的原因之一，一定程度上反映了“全面二孩”政策实施带来的儿童就诊增多的后续效应。

专家指出，传统就医习惯的改变尚须时日。孩子一旦发生疾病，尤其是感冒发烧等常见病、多发病，都急着要去医院看病，特别希望去大医院，像儿童医学中心、儿科医院等专科医疗机构。近年来，本市通过打造辐射全市东西南北中的五大儿科医疗联合体、探索各级医疗机构同质化管理等举措，以及多媒体、多形式的宣传引导，市民就医习惯已逐步得到改变，此轮金山医院、周浦医院、松江区中心医院等儿科医疗联合体辐射医院就诊创新高，也初显就医习惯改变的成效。但是，市民就近、错峰、有序等科学就医理念和习惯的根本改变仍需进一步努力。

延长门诊时间应对高峰

据介绍，本市几大儿科专科医院纷纷采取措施应对此轮就医高峰。

儿科医院透露，每天再另外单独安排两名病房内的高年资医生轮班支援门诊，当门诊积压病人达到一定数量之后，再安排两名病房总住院医生加入门诊。白天普通内科门诊不限号，中午不停诊。延长白班医生工作时间，以看完挂号病人为结束工作时间，目前白班医生平均每人均已延长4小时以上的工作时间。同时，增加中班夜门诊的号源，同时补充内科专家、主治医生等高年资医生增援夜门诊，保障夜间医疗质量。目前高年资医生的看诊量已占夜门诊总量的一半，中班夜门诊的工作时间也已从晚上10点延长至次日凌晨2点。延长门诊检验中心工作时间至晚上10点，门诊抽血中心也延长工作时间至晚上9点。

儿童医院北京西路院区内科门诊延长挂号时间至晚间23点。内科部组织、发动年轻医生利用休息时间，每天轮流支援急诊。各临床专科组织科室医生每天轮流支援门诊。党支部发动党员医生下班后开设内科夜门诊，以缓解急诊的接诊压力。此外，门诊检验科、门诊药房、门诊挂号收费等窗口部门均延长工作时间至晚上8点。保安、保洁等后勤保障部门亦进一步加强现场的人力配置。

新华医院在10月份即进行高峰应对准备，制定应急预案，加强门急诊一线力量，特别是急诊医生增加一倍，开展诊前化验方便患者，改进诊疗流程缩短就诊时间，提高就诊质量，各辅助科室均做好高峰配套应急准备。同时医院积极加快儿科联合体建设，派出骨干医生进行技术帮扶，为儿童患者分流做好准备。