18家订餐平台入驻商户5家证照过期

晨报记者 徐妍斐 潘 文

如今，网络订餐十分红火，每天无数份外卖在上海街头穿梭。如何保障外卖食品的安全，成为备受关注的问题。2015年下半年，多家网络订餐平台被曝大量入驻商家存在无证、套证等情况，随后上海“外卖界”的整治和规范行动一直持续至今,现在外卖平台情况如何呢？

最近，晨报记者在饿了么、美团外卖、百度外卖三家沪上主要网络订餐平台上，以南京东路商圈和徐家汇商圈为范围，对18家“麻辣烫”餐饮店进行走访评测。

结果发现，18家店铺中有1家为无证经营，3家存在公示的食品经营许可证与实际地址不符，5家食品经营许可证过期。

?入驻商户都有证吗?

根据今年3月20日起施行的《上海市食品安全条例》，网络食品经营者应当依法取得食品生产经营许可，并按照规定在自建交易网站或者网络食品交易第三方平台的首页显著位置或者经营活动主页面醒目位置，公示其营业执照、食品生产经营许可证件、从业人员健康证明、食品安全量化分级管理等信息。相关信息应当完整、真实、清晰，发生变化的，应当在十日内更新。

南京东路商圈9家参与评测的店铺中，天香麻辣烫（汉口路店）为无证经营、2家店铺上传网络订餐平台的食品经营许可证与实际地址不符、2家实体店内未进行食品安全监督公示、3家食品经营许可证已过期。

徐家汇商家9家参与测评的店铺中，1家店铺上传网络订餐平台的食品经营许可证与实际地址不符、1家网络订餐平台和实体店内均未张贴食品经营许可证和食品安全监督公示、1家实体店内未进行食品安全监督公示、2家食品经营许可证已过期。

记者随后从市食药监局得知，天香麻辣烫（汉口路店）确实为无证经营。美团外卖上，该店公示证照的经营地址为宁波路431号，而记者走访发现，其实际经营地址是汉口路347号，而宁波路431号为另一家餐馆“川香鱼馆”。在该麻辣烫店内，记者没有看见食品安全监督公示结果栏，也没看见食品经营许可证，仅在收银台后的墙面上张贴了一张“企业法人营业执照”，其地址为汉口路347号。

?公示证照信息相符吗

近两年，在证照审核上各网络订餐平台都有了很大的改善，但记者走访发现，仍存在少数店铺网络订餐平台公示证照与实际情况不符的情况。一些店铺虽然有证照资质，但与上传到平台的证照信息却不相符。

位于广元路153号的天香麻辣烫（广元路店），其店内张贴着一张食品经营许可证，美团外卖上公示的餐饮服务许可证中的单位名称为“上海市宝山区饮来饮趣饮品店”，地址为“上海市宝山区大场镇聚丰园路186号-1临底层”。

类似的情况还有汉口路650号的张亮麻辣烫，在饿了么上，该店上传的却是嘉定区嘉定镇街道梅园路上的一家饮食店。

在饿了么此前可以搜索到的杨国福麻辣烫店（天津路店），网上公示证照显示其经营地址为河南中路505号，而该店实际位于天津路513号。

?证照在有效期内吗

此外，部分测评店铺虽然有经营资质，上传网络订餐平台的证照信息也相符，但公示的食品经营许可证已过有效期。

在测评的18家店铺中，百度外卖上的川味麻辣烫（番禺店）并未在外卖平台上公示相关证件和食品安全监督结果，实体店内也未张贴营业执照和食品经营许可证。一名店员告诉记者，之前的证件过期了，新的证件正在办理中。百度外卖上的杨国福麻辣烫（浙江南路店），公示证照的有效期到2017年11月9日，已经过期一个多月。

杨国福麻辣烫（天津路店)在饿了么目前已无法搜索到，此前记者查询到该店证照有效期到2017年11月20日，也为过期状态。

美团外卖上的正宗重庆麻辣烫（山东中路老店），公示证照的有效期到2016年4月18日，为过期状态。美团外卖上的一家阿拉丁麻辣烫上传的餐饮服务许可证与实体店内的证件相符，但有效期限为2014年7月20日至2017年7月20日。

?公示食品安全信息吗

记者调查发现，目前3家网络订餐平台均实现了相关功能，除“点餐”和“评价”两栏，设“商家”一栏，点击进入可查看各店铺的营业资质和食品安全监督公示结果，营业资质一般包括营业执照和食品经营许可证，食品安全监督公示结果则分为“笑脸”“平脸”“哭脸”三个级别。

此外，饿了么还独家给出“食品安全分”，结合商家营业资质及商家在平台经营时的食品安全相关行为的历史记录所得出的综合评分，一共分为甲、乙、丙、丁、戊五个等级，依次为优秀、良好、中等、合格、较差。记者发现，尽管大多数受评测的商家食品安全监督公示结果都为“平脸”，但饿了么食品安全分却从甲级到戊级不等。

此前，记者看到杨国福麻辣烫（天津路店)的饿了么食品安全分被评为“戊”级，证照显示其经营地址为河南中路505号，记者实际走访发现，该店实际位于天津路513号，食品安全监督公示结果为平脸，店门口等待着多名饿了么的送餐员。昨天，记者查询饿了么平台时，发现已无法搜索到该店铺。根据饿了么公开信息，平台对“戊”级商家会作暂时关店处理，督促商家改善其食品安全状况。

百度外卖的资质公示也给出了“表情”监督检查结果，但似乎与监管部门的食品安全监督公示结果“脱节”。记者看到多家“平脸”商家在百度外卖的公示中都显示着代表“较差”的“哭脸”，这其中甚至还包括18家评测店铺中唯一一家“笑脸”店红唇串串香（宏伊广场店）。