厕所不达标A级景区评定一票否决

晨报记者 李晓明

昨日，由上海市旅游局主办、东方网承办的2017年“上海最美旅游厕所”评选结果出炉。陆家嘴北滨江望江驿NO.1厕所、上海国际时尚中心园区厕所、长风海洋世界海洋主题厕所、山阳田园南瓜厕所、月湖雕塑公园钟乳洞厕所等10座旅游厕所摘得“最美”称号。

据悉，明年上海将新增100座旅游厕所，郊野公园、滨江贯通段将是重点“补漏”区域。同时，本市对旅游厕所的考核将采取最严标准，一旦不合格，A级景区、星级宾馆的评定和复核将实行“一票否决”。

有200余家上传照片参评

近年来，习近平总书记高度重视并十分关心厕所革命。他指出：“厕所问题不是小事情，是城乡文明建设的重要方面，不但景区、城市要抓，农村也要抓，要把这项工作作为乡村振兴战略的一项具体工作来推进，努力补齐这块影响群众生活品质的短板。”

为认真贯彻落实习总书记的指示精神，今年举办“于细微处见关怀——寻找上海最美旅游厕所”活动进一步扩大范围，将全市新建郊野公园厕所和黄浦江两岸滨江厕所纳入评选范围。主办方除了考察这些厕所在外观布局、功能设计、绿色环保和智能创新等方面的“外在美”，更是将目光聚焦到“人文关怀”这一旅游厕所细微处的“内在美”，是否配置第三卫生间、男女厕位配置是否合理、排队等候时间长短，以及母婴设施是否健全等，也被列入了考查对象。

本次评选活动从11月起，历时两个月，通过市区旅游局推荐、旅游景区自荐，以及网上征集等方式，累计有200余家旅游厕所上传照片参与评选，最终10家旅游厕所脱颖而出，摘得“最美”桂冠。

评分针对厕所各细分项

旅游厕所的分级和评定已经越来越严格和细化。去年8月，国家质检总局发布了《旅游厕所质量等级的划分与评定》，将原来厕所质量以五角星标识的5个等级，改为现在的A、AA、AAA三个等级，并增加了旅游厕所环境保护、提供服务和增加无障碍厕位、家庭卫生间、男女通用厕间等内容。

在国家级标准的基础上，上海也推出了专门的旅游厕所质量评分细则，从旅游厕所的设计与建设、选址与环境保护、管理与服务三个大类着手，对与之对应的各个细分项目进行评分，满分为100分。以设计与建设为例，“非旅游高峰无排队现象、旅游高峰排队时间不超过5分钟”可得3分，反之则可能扣分；未采用机械通风、有明显异味扣3分，采用机械通风仍有异味扣1-2分等。

市旅游局相关负责人表示，按照现有的标准，上海的旅游厕所基本都能达到A级标准，基础相对较好，但也存在数量不足、设施陈旧、管理粗放等问题，与卓越的全球城市的目标还有一定差距。为此，在“厕所革命”期间，一旦旅游厕所不达标，A级旅游景区、星级宾馆评定和复核均实行“一票否决制”。此前，在市旅游局开展的本市旅游景点景区整治中，4A级景区太阳岛被摘牌，就与旅游厕所设施不达标有关。

明年新增100座旅游厕所

今年年底，黄浦江两岸45公里滨江岸线将全部贯通，郊野公园也将陆续开园，市民又多了休闲游玩的好去处，而旅游厕所的配置也是关心重点。

记者从市旅游局获悉，明年上海将新增100座旅游厕所，郊野公园和滨江贯通段将是重点“补漏”区域。

据介绍，经过三年的“厕所革命”，上海累计新建改建旅游厕所465座。除了数量增加外，还将逐步提高旅游厕所第三卫生间的配建比例，确保5A级旅游景区第三卫生间配置比例达到100%，新建和改扩建旅游厕所男女厕位比要达到2∶3，人流量较高的厕所要达到1∶2。

在条件允许的情况下，在一部分旅游厕所因地制宜地增设母婴室，配套安装无障碍坡道等必要服务设施。目前，东方明珠、上海科技馆、野生动物园这三家5A级景点均新建了第三卫生间，改扩建了包括东平国家森林公园、上海动物园、东方绿舟等景点在内的旅游厕所。

明年新增的100座旅游厕所主要分布在景区景点和游客集中区域。此外，有关部门还将在游客集中的区域倡导沿街商家、宾馆乃至机构开放一批厕所给游客使用。