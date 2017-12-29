铁路元旦假期 运输方案出台

晨报记者张立报道 近日，记者从中国铁路上海局集团有限公司获悉，为满足2018年元旦小长假期间旅客出行需求，上海铁路局近日出台了2018年元旦小长假旅客运输组织方案。此次铁路元旦小长假运输期限为2017年12月29日至2018年1月1日，共计四天，期间预计发送旅客775万人，同比多发送旅客47.7万人，增幅6.6%，日均发送旅客193.8万人。

为满足旅客出行需求，上海铁路局在“12·28”列车运行图的基础上安排增开管内旅客列车41.5对，其中高速动车组列车21.5对、动车组列车12对、普速列车8对。元 旦 当 天 加 开 南 京 至 上 海G7097/G7098次、上海至无锡G7204/G7203次；金山铁路也将在元旦当天实行双休日运行图。