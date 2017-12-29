晨报记者张立报道12月28日铁路实施新运行图，计划增开旅客列车11.5对，增开货运列车9对，调整列车运行区段25.5对。实施新列车运行图后，上海铁路局开行的客运列车总数将达到928.5对。本次新列车运行图最大亮点是淮萧客车联络线和九江至景德镇至衢州铁路的开通运营。

上海站到淮北站的高铁有两趟，分别为12:40发车的G7296，运行时间3小时59分钟；17:44发车的G7292，运行时间4小时11分钟。淮北站到上海站的高铁也是两趟，分别为7:00发车的G7294，运行时间4小时3分钟；15:53发车的G7298，运行时间3小时32分钟。票价方面，二等座全票318元，一等座532元，商务座1003.5元。上海与淮北之间开通高铁后，旅行时间比原先缩短了一半左右，两地交通更加便捷。

据悉，九江至景德镇至衢州铁路西起江西省九江市，往东经景德镇、婺源，浙江省常山，抵达衢州市，全长334公里，设九江、湖口、都昌、鄱阳、景德镇北、婺源、德兴东、开化、常山、衢州等10个车站，运行时速200公里。值得注意的是，九景衢铁路开通后，上海乘客前往景德镇只需要四个多小时。