2018年元旦期间部分道路管制

晨报记者 吴艺璇

为确保2018年元旦期间本市道路交通安全、有序，避免大范围交通拥堵，维护良好社会秩序和公共安全，根据有关规定，市公安局决定于2017年12月30日至2018年1月1日对本市部分区域、道路采取临时交通管制措施。

一、车辆交通管制措施（一）外滩区域

2017年12月31日20时至2018年1月1日1时，自外白渡桥/北苏州路路口起，沿北苏州路-西藏北路-北京西路-成都北路-延安东路-西藏南路-复兴东路-外马路至黄浦江边止组成的范围内（不含上述道路），禁止一切车辆通行。延安高架路南侧江西路下匝道实施临时关闭措施（仅允许车辆从外滩隧道通行）。

（二）新天地区域

1.2017年12月30日0时至2018年1月1日1时，湖滨路（黄陂南路-济南路）、顺昌路（崇德路-湖滨路）禁止一切车辆通行。

2.2017年12月31日20时至2018年1月1日1时，自淮海中路/淡水路路口起，沿淡水路-复兴中路-西藏南路-淮海中路至淮海中路/淡水路路口组成的范围内（不含上述道路），禁止一切车辆通行。

二、地铁、轮渡、观光隧道管制措施

2017年12月31日20时至2018年1月1日1时，实施以下措施：

（一）轨道交通2号线、10号线南京东路站出入口关闭；轨道交通10号线、13号线新天地站1号出入口关闭。

（二）黄浦江东金线轮渡停航。（三）黄浦江人行观光隧道关闭。

三、交通管制期间，执行任务的警车、消防车、救护车、工程救险车等车辆准许进入交通管制区域。同时，交通管制范围内公交线路将作相应调整。

四、上海市公安局及其交通管理部门将根据道路实际情况，视情提前或推迟交通管制时间，扩大或缩小交通管制范围。敬请广大市民事先做好出行安排，积极配合公安交通管理工作。