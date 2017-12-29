两条支线与中运量可同站换乘

晨报记者 钟 晖

昨天一早，中运量71路喜迎“贵子”——支线1（原1250路）、支线2（原1251路）。这两条71路支线可以停靠71路凯旋路站与定西路站，实现“无缝对接”，方便市民同站换乘。

此外，上海公交史上首次使用“双开门”车在这两条支线上亮相，且能使用手机扫二维码支付车费。据交通卡公司介绍，2018年，全市公交车辆争取全部推广二维码支付，并和公交卡一样，也能优惠换乘。

支线票价1元，纳入换乘

自今年2月中运量71路投运以来，原71路部分老乘客一直有“换乘不便”的抱怨。尤其是天山路、仙霞路、娄山关路一带的老乘客，要换乘中运量71路，乘坐1250路或1251路到71路凯旋路站，步行换乘距离最长200米，还需上到高架或穿马路进入车站，老年乘客感觉有点吃力。

为方便天山路、仙霞路等沿线新村居民出行至市中心区域，使老年及特殊乘客能同站零距离换乘71路，免除穿越马路、爬越天桥的烦恼，运营方决定将1250路和1251路，作为71路的支线1和支线2，直接停靠到71路车站。其中，支线1可进入71路的凯旋路站和定西路站，支线2可进入71路凯旋路站，实现常规公交线与中运量线“零距离”对接，方便市民就地换乘。

由于这两条支线不光要停靠71路的两座车站，还有其它更多的常规车站需要停靠，运营方特意量身定做了“双开门”车型。当进入凯旋路站、定西路站时开左门；当抵达常规公交车站时依旧开右门。

外观上看，支线1（1250）和支线2（1251）与71路的颜色大致一样，不同之处主要有两点，一是支线车辆顶部少了两根小辫子（集电杆），二是支线的线路名称显示为蓝色，71路为黄色。

运营方巴士三公司显然也有准备。为提高乘客乘车辨识度，站台上已设置了醒目的标识，同时还专门配备11名导引员，全天候在站台为乘客指引疏导。

支线单一票价一元，且纳入优惠换乘范畴，在规定时间内换乘，可以减免一元车票，等同于免费乘坐。

公交车实现“扫码付费”

支线车厢投币机和刷卡器的中部有一个“扫码区”，可供手机扫码付费，使得支线的乘车付费更加方便。交通卡公司此次首次试点交通卡公交二维码支付应用，乘客只需手机下载“上海交通卡APP”，点击打开首页“二维码乘车”即可扫二维码支付乘车。交通卡公司计划2018年在全市公交车辆上进行推广，并实现二维码支付优惠换乘功能。

“这一新型公交车为‘宇通12米双开门纯电动车’，设计电池续航能力达到300公里，左右两侧都有乘客门，可根据不同站台开启相应侧的乘客门，实现中运量站台（左侧门）和常规站台（右侧门）的灵活切换使用。我们已组织驾驶员熟悉路线走向，对停靠站也进行了适应性实操培训。”巴士三公司副总经理周建平说。

支线车辆有GPS信号、站台RFID标签信号和人工判断逻辑“三重防护”。车辆选配智能辅助驾驶配置，实现行人碰撞预警、前车碰撞预警、车道偏离预警、车距监测警告，为营运安全保驾护航。此外，车内投币机、POS机集成在一起，嵌入仪表台内，提高了乘客上下车通过性，还增加了乘客的站立面积。