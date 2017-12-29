29家试点企业将走出4500名学徒 大数据看上海先行探索

□晨报记者 刘 敏□冷 默 陈潘婷

直面当下“招工难、就业难”的结构性矛盾，2016年1月，上海市人社局会同市财政局联合推出“企业新型学徒制”试点。着眼本土技能人才发展，近2年来，上海先后推出两批试点单位共29家，总计53个试点项目，涵盖先进制造、运输物流、公共安全运行、信息技术、现代服务等多个领域的职业工种，共计划培养4500名左右学徒，目前已培养2294人，其中新录用人员1146人。在上海这座技能人才不断涌现的城市中，企业新型学徒制试点工作得到了肥沃的生长土壤。在两年多时间里，29家企业结合各自的特色相继在培养模式、政策体系上大胆尝试和探索，上海特色的新型学徒制试点工作成果初步呈现。

2017年，可以说是上海的“技能丰收年”。6月，2017年中国国际技能大赛在上海、苏州举办。在10月的第44届世界技能大赛中，上海选手们取得了不俗的成绩，紧接着就传来上海获得了第46届世界技能大赛举办权的好消息。近年来，上海越来越重视技能人才培养，通过加大政策扶持力度，加强工作体系建设，夯实配套服务基础，在培养、评价、使用和激励等政策上不断寻求突破，技能人才队伍建设实现提质增效。

【关键词点击】

企业新型学徒制，在上海市试点升级

2015年8月人社部、财政部共同印发了《关于开展企业新型学徒制试点工作的通知》，制定了《企业新型学徒制试点工作方案》，上海成为22个试点省（区、市）之一。2016年1月，上海市人社局会同市财政局下发了《关于印发<企业新型学徒制试点工作实施办法>的通知》，在培养对象、培养方案评审和扶持力度上都进行了试点升级。

关键词1：扩大对象

从培养对象来看，国家的规定是与企业签订6个月以上劳动合同的人员，包括有培训需求的企业技能岗位新招用人员、新转岗人员。上海在国家规定的基础上增加了应用新技术、新设备、新工艺的从业人员等三类对象，满足本市产业结构调整升级的技能人才培养需要。

关键词2：实效优先

从培养模式来看，新型学徒制采用企校双师培养的新模式，由企业结合岗位需求与培训机构共同确定培养内容和培养方案。学徒既要在企业师傅带教下进行实际工作，又要在与试点单位合作的培训机构进行系统的专业知识学习和技能训练。

上海的做法强调以企业为主进行评价，在试点培养后参加考核鉴定取得证书的同时，更强调企业通过学徒制培养，真正加快符合产业方向和企业实际需要的技能人才队伍建设。

因此，上海在培养方案评审时，重点考量企业培养和评价方案。在成果认定上，重点考量企业对学徒岗位表现和技能水平的评价。

关键词3：加大力度

从企业新型学徒制的补贴标准来看，国家规定补贴数额一般按企业支付给培训机构培训费用（以培训费发票为准）的60%确定，每人每年的补贴标准原则上应控制在4000-6000元的合理区间，补贴年限不超过2年。培训后未能取得中级以上职业资格证书的，按补贴标准的50%给予补贴；培训合格并通过职业技能鉴定取得中级以上职业资格证书（未颁布国家职业技能标准的取得培训合格证书）的，按补贴标准的100%给予补贴。

上海在国家的基础上加大补贴力度，培训初级工的补贴标准为每人每年4000元； 培训中级工的补贴标准为每人每年6000元； 培训高级工及以上补贴标准为每人每年8000元。

【落地跟踪】

29家试点企业，大数据看上海企业新型学徒制探索

上海自2016年起正式启动了企业新型学徒制的试点工作，共有11家企业成为首批试点企业。2017年初18家企业通过审核成为第二批试点企业，沪上企业新型学徒制的探索继续往纵深推进。两年过去了，企业新型学徒制与国际化大都市上海的结合产生了剧烈的化学反应。企业新型学徒制不但有望破解当下的就业难、招工难双重矛盾，科学培养技能人才，还能推动传统工匠精神的传承。

规划蓝图：

着眼青年后备技能人才培养29家试点企业推出53个试点项目

中国已经进入经济发展新常态，面临着产业转型、技术升级的难题，其中人才是相当重要的一环。而当下的就业环境囿于“招工难、就业难”的结构性矛盾之中。“企业新型学徒制”正是针对这样的就业困境设计的人才培养制度。它以加快适应产业发展的企业后备技能人才培养为宗旨，以招工即招生、入企即入校、企校双师联合培养为内容，以企业为主体，通过企校合作，组织有培训需求的企业技能岗位新招用人员、新转岗人员，以及应用新技术、新设备、新工艺的从业人员开展的“企校双制、工学一体”的企业技能人才培养新模式。

上海市29家试点单位相继推出了53个试点项目，既有国家职业资格项目，也有市场紧缺急需的技能类项目，涵盖先进制造、运输物流、公共安全运行、信息技术等多个领域的职业工种，共计划培养4500名左右学徒。

上海企业新型学徒制试点单位类型涵盖国企、央企、民企、协会与园区。这些试点单位充分用好政策，结合试点岗位要求，在学徒培养上逐步形成了特色和亮点，学徒制试点政策效应也正逐步显现。据市人社局介绍，对其他有学徒培养需求的企业，下一步还将考虑扩大试点范围，完善相关政策向全市推开。

通过企业与培训机构的紧密合作，更有针对性的培养技能人才，企业带教师傅与培训机构老师共同施教、学徒与学生身份结合、集体培训与个体学习融合、国家、行业标准和企业要求相统一成为新型学徒制的最大特点。企业在培训中起主要作用，教育资源首先配置到企业，将企业真实的用工需求与培训机构培训资源相结合，规避信息不流通的弊端成为上海试点的创新亮点。

对于本土的发展来说，极具创新力的新型学徒制无疑是推动高质量就业和经济社会发展的双引擎，根据产业特征和企业需求，布局本土技能人才发展的宏伟蓝图，有望克服当下“招工难、就业难”的结构性难题，为全国提供可复制的经验。

模式探索：传承工匠精神4种创新培养模式大放异彩

上海市人社局及相关部门充分结合上海本土人才结构特征，与试点企业反复研讨磋商人才培养方式，29家试行企业新型学徒制的企业，在探索中根据企业自身的经营重点，制定了一系列利于新型学徒制展开的策略。例如，从企业内部制度和薪资两方面打造利于技能人才成长的大环境。

一些企业开展项目带徒等创新性培养形式，随时掌握人才学习进度。还有企业专门聘请技能大师工作室高级技师亲自为学徒授课，保证培训专业性。定期举行技能竞赛、技能展示等活动，检验学徒学习成果，实现科学培养技能人才。

通过对第一批新型学徒制试点企业的不完全调查显示，所采取的培养模式方面，47.73%的企业采取企校双师带徒的模式，接近调查对象的半数；23.74%的企业采取工学交替培养模式；12.63%的企业采取半脱产培训的培养模式；另有6.82%的企业采取脱产培训的培养模式。

长效机制：健全3大政策体系7个维度考核满意程度

规范的政策体系是企业新型学徒制长远发展的基石。在企业新型学徒制中，由企业和培训机构共同承担培养人才的责任，一起制定培训目标、培养大纲、考核目标、教师队伍培训等，教学主体由教师转向“双导师”。

同时，本市相继完善了3大部分的政策体系，分别是企校双师联合培养制度、企业新型学徒制培训投入机制和企业新型学徒制补贴政策机制。

通过对近400份企业新型学徒制试点的有关企业及个人的调查，大多数调查对象对新型学徒制培养目标、培养期限、专业知识培养等7个维度，都较为满意或非常满意。

第一批审批通过的企业新型学徒制试点企业及项目

序号 试点单位 试点岗位 等级

（或参照等级）

1 上海巴士公交（集团）有限公司 公交车驾驶员 四级

公交车驾驶员 五级

新能源车辆维护 三级

新能源车辆维护 四级

2 上海汽车变速器有限公司 机电维修 三级

3 上海申通地铁集团有限公司 城轨电动列车驾驶员 三级

4 上海强生控股股份有限公司 汽车驾驶员 参照五级

5 中国东方航空股份有限公司 航空安全员 五级

6 上海市燃气行业协会 管道工 四级

燃气调压工 四级

燃气具安装维修工 三级

7 上海市信息安全行业协会 信息安全 三级

8 上海企顺信息系统有限公司 网络工程师 三级

软件测试工程师 三级

9 上海市电梯行业协会 电梯安装维修工 五级

10 上海临港经济发展（集团）有限公司 机械产品检验工（再制造） 五级

工业3D打印技术及应用 参照五级

智能化保税仓库组织与管理 四级

五级

工业机器人应用 参照五级

（焊接及搬运码垛）

11 龙工（上海）机械制造有限公司 电焊工 五级

机械设备安装工 参照五级

第二批审批通过的企业新型学徒制试点企业及项目

序号 试点单位 试点岗位 等级

（或参照等级）

1 上海明东集装箱码头有限公司 轮胎吊司机 五级

设备修理工 四级

2 上海洗染业行业协会 洗衣服务 参照四级

3 上海市电力工程行业协会 变电站值班员 四级

4 上海隧道工程有限公司 施工员 四级

5 上海市餐饮烹饪行业协会 餐饮服务 四级、三级

6 上海谈家二八企业管理有限公司 电子商务运营、服务 四级

网页美工设计、平面设计 四级

7 上海晨光文具股份有限公司 圆珠笔制造技工 参照五级、四级

圆珠笔品检技工 参照五级、四级

8 上海中军投资集团有限公司 BOB平台管理员 四级、三级

9 上海市食品协会 西式面点师 二级

10 上海医药行业协会 药物制剂工 四级

药物检验工 四级

11 上海市工业经济联合会 LED封装（固晶）

LED封装（注塑成型） 参照五级

LED封装（共晶焊）

12 上海市增材制造协会 SLA3D打印机操作 参照五级

SLM3D打印机操作

13 上海市物联网行业协会 RFID技术应用 参照五级

14 上海市信息服务业行业协会 客户服务（网络） 参照五级

15 上海市数字内容产业促进中心 多媒体软件制作员 三级

Java工程师 三级

16 上海虹口区银康老年公寓 养老护理员 五级、四级

17 上海申鄂环保科技有限公司 园林绿化工 四级

18 上海同涞物业管理有限公司 水电维修 参照四级

注：“等级（或参照等级）”是指该培养项目培训费补贴标准的对应等级（对未配套国家职业资格证书的培养项目，经评审参照相应等级），其中“三级”对应高级工，“四级”对应中级工，“五级”对应初级工。