光明乳业三度发布食品安全白皮书 通过优质乳工程验收

晨报记者 曹西京

“今年是‘光明乳业2016-2020年战略规划’的第二年，我们明确以质量为核心。光明乳业2017版白皮书的发布就是把全产业链质量升级阶段性成果向社会各届汇报。”12月28日上午，光明乳业董事长张崇建在光明乳业食品安全白皮书2017版发布暨优质乳工程授牌仪式上说。这是光明乳业连续三年发布食品安全白皮书，同时宣布通过“国家优质乳工程”验收。公司践行“让更多人感受美味和健康的快乐”的企业愿景，认真履行食品安全主体责任，交出年度答卷。

全产业链食品安全管理

据了解，发布白皮书是光明乳业每年的一项重要工作，始于2015年，光明乳业是行业内首家，也是唯一一家连续三年发布的企业。2017版《白皮书》与前两版相比，创新之处在于今年扩展了食品安全的外延，从关注食品安全、关注全产业链的质量升级，到进一步关注营养与健康、关注绿色环保。在内容上，用“PAI质量体系”、“一滴奶的世界级之旅”、科技“优+倍”、守护“绿水青山”等深入浅出地串联起光明乳业食品安全工作。

作为中国乳品行业的百年企业，光明PAI（预防Prevention/评估Assessment/改善Improvement）体系，覆盖从奶源、生产、物流到分销全产业链，全方位多维度构建食品安全管理框架。

光明乳业研究院是光明产品研发和技术支持基地，拥有国内乳品行业唯一一家国家重点实验室（SKLDB），是国内获得国际专利最多的乳品企业。光明乳业研究院每年推出新品，其中2017年共推出43个全新产品。

光明牧业拥有60多年的养牛历史，全国拥有9万头奶牛，成乳牛平均单产超过10吨。同时，公司拥有世界最大的乳制品单体工厂，打造先进专业的冷链物流，是乳品行业内唯一的五星级冷链物流企业。公司称，将继续以全球的视野对标世界标杆企业，贯彻食品安全战略举措，发展成为具有全产业链核心竞争力的国际化知名乳品企业集团，满足消费者对食品安全、营养、健康、美味的需求。

优倍开启75℃鲜活时代

今年5月19日，光明乳业全面实施优质乳工程，组建专业项目团队，制定了严格的巴氏杀菌乳内控标准，并在专家指导下共开展实施了46项优化措施，最终全部按期完成，并通过项目验收，被国家奶业科技创新联盟授予副理事单位及优质乳工程示范基地。

公司作为国内最早专注新鲜乳品生产与销售的大型乳品上市公司，新鲜牛奶全国市场份额占比近50％，居行业之首。光明乳业明星产品——优倍鲜奶宣布引领中国鲜奶开启75℃鲜活时代。2006年8月，光明乳业推出了新鲜牛奶品类的中高端品牌优倍，今年初优倍实现了在全国生产、全国销售。由于对奶源及运输条件的要求极高，此前中国市场上没有一款鲜奶能做到全国市场有售。随着优倍全国销售，光明乳业成该领域第一个“吃螃蟹者”。

此番在杀菌工艺上，光明优倍实现75℃杀菌技术，挑战行业高标准和难度。更低的杀菌温度可更大限度保存牛奶中天然活性营养，开启鲜活时代。