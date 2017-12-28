原声 | 近平：放眼世界，我们面对的是百年未有之大变局

习近平指出，当前我国发展既面临前所未有的机遇，也面临前所未有的挑战。外交战线全体同志要认真学习贯彻党的十九大精神、新时代中国特色社会主义思想，不忘初心，牢记使命，锐意进取，开拓创新，深入推进中国特色大国外交，继续为党和国家事业发展贡献力量。
第二，永葆开拓奋进、担当有为的事业心。中国共产党既为中国人民谋幸福，也把为全人类作贡献作为重要使命。要统筹国内国际两个大局,树立更宽广的世界眼光、更宏大的战略抱负，胸怀祖国，兼济天下，推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体。要深化全方位外交布局,拓展全球伙伴关系网，不断扩大我国的“朋友圈”。要推动共建“一带一路”，深化同各国的广泛合作,促进共同发展。要积极参与全球治理和多边事务,维护中国人民利益和全人类共同利益。要讲好中国共产党的故事，讲好中国的故事，讲好中国人民的故事，促进中外理解和友谊。
第三，永葆主动学习、自我革新的进取心。我国外交工作内涵和外延不断扩展，形势和任务不断变化，对外交队伍建设提出了更高要求。外交人员既要政治过硬，又要本领高强。要坚持不懈加强学习，认真学习党的理论和路线方针政策、国家法律法规，学习各方面知识，不断提高科学化、专业化水平。要加强能力建设，为做好对外工作提供有力支撑。
第四，永葆党要管党、从严治党的责任心。外交大权在党中央，党中央对外交工作实行集中统一领导。要落实好管党治党主体责任，坚持全面从严治党，抓好党的领导和党的建设，抓好思想政治工作。要严格遵守党的政治纪律和政治规矩，严格落实中央八项规定精神。要努力打造一支政治强、业务精、作风好、纪律严的外交队伍。
中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央办公厅主任丁薛祥，中共中央政治局委员、国务委员杨洁篪陪同接见。
2017年度驻外使节工作会议的主题是：深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，开创新时代中国特色大国外交新局面。杨洁篪出席会议并发表讲话，要求深入学习并深刻领会习近平总书记重要讲话精神，以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，开拓进取，奋力前行，展现新时代中国特色大国外交的新气象、新作为。外交部及中央有关部门负责人出席了会议。