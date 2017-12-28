原声 | 近平：放眼世界，我们面对的是百年未有之大变局

坚定理想信念，对党、国家、人民绝对忠诚，是外交人员的根和魂。要牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行党中央外交方针政策，坚决维护国家利益和民族尊严，坚持外交为民，全心全意为人民服务。

第二，永葆开拓奋进、担当有为的事业心。中国共产党既为中国人民谋幸福，也把为全人类作贡献作为重要使命。要统筹国内国际两个大局,树立更宽广的世界眼光、更宏大的战略抱负，胸怀祖国，兼济天下，推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体。要深化全方位外交布局,拓展全球伙伴关系网，不断扩大我国的“朋友圈”。要推动共建“一带一路”，深化同各国的广泛合作,促进共同发展。要积极参与全球治理和多边事务,维护中国人民利益和全人类共同利益。要讲好中国共产党的故事，讲好中国的故事，讲好中国人民的故事，促进中外理解和友谊。

第三，永葆主动学习、自我革新的进取心。我国外交工作内涵和外延不断扩展，形势和任务不断变化，对外交队伍建设提出了更高要求。外交人员既要政治过硬，又要本领高强。要坚持不懈加强学习，认真学习党的理论和路线方针政策、国家法律法规，学习各方面知识，不断提高科学化、专业化水平。要加强能力建设，为做好对外工作提供有力支撑。

第四，永葆党要管党、从严治党的责任心。外交大权在党中央，党中央对外交工作实行集中统一领导。要落实好管党治党主体责任，坚持全面从严治党，抓好党的领导和党的建设，抓好思想政治工作。要严格遵守党的政治纪律和政治规矩，严格落实中央八项规定精神。要努力打造一支政治强、业务精、作风好、纪律严的外交队伍。