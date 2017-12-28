十九大后首次中央政治局民主生活会 | 习近平提出哪些要求

新华网记者 王子晖

【学习进行时】中共中央政治局于12月25日至26日召开民主生活会，习近平总书记主持会议并发表重要讲话。这是十九届中央政治局召开的首次民主生活会，习近平对中央政治局同志提出了哪些要求？新华社《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”今天推出文章，为您解读。

12月25日至26日，中共中央政治局召开民主生活会，中共中央总书记习近平主持会议并发表重要讲话。 新华社记者 谢环驰 摄

中央政治局在年底召开民主生活会，进行自我检查、党性分析，开展批评和自我批评已成为这几年的惯例。12月25日至26日，十九大后首次中央政治局民主生活会召开，习近平主持会议并发表重要讲话，对新一届中央政治局同志提出一系列要求。

中央政治局同志的主要任务是啥？

习近平指出，贯彻落实党的十九大确定的目标任务，是当前和今后一个时期中央政治局的工作主题，也是中央政治局同志的主要任务。

“清谈误国、实干兴邦，一分部署、九分落实。”实现十九大确定的目标，离不开全党脚踏实地、真抓实干。中央政治局同志身居党的最高领导层，必须带头崇尚实干，力戒空谈。

习近平强调，这是党的政治路线、思想路线、群众路线的根本要求，也是衡量领导干部党性和政绩观的重要标志。

回顾十八大以来的5年，求真务实始终是习近平抓各项工作的一条红线。5年来，改革开放和社会主义现代化建设取得历史性成就，这与以习近平同志为核心的党中央身体力行、真抓实干密不可分。

十九大刚刚闭幕，习近平就在主持中央政治局集体学习时突出强调，要在做实上下功夫，要求中央政治局的同志要带好头，真抓实干，埋头苦干，把分管的工作抓紧抓实、抓出成效。

这次民主生活会，习近平再次告诫中央政治局同志，抓落实来不得花拳绣腿，光喊口号、不行动不行，单单开会、发文件不够。要真正把工作落到实处，习近平提出，要有真抓的实劲、敢抓的狠劲、善抓的巧劲、常抓的韧劲。这4个“劲”就是要明确，中央政治局同志不但要“撸起袖子加油干”，还必须“一张蓝图绘到底”。

抓好落实，首先要对真实情况了然于胸，必须大兴调查研究之风。习近平指出，调查研究是我们党的传家宝，是做好各项工作的基本功。

如何用好这个传家宝，练好这一基本功，一句话概括——“身入”更要“心至”。习近平强调，中央政治局同志要拜人民为师，向人民学习，放下架子、扑下身子，接地气、通下情。这与他在2016年中央政治局民主生活会上提出的“中南海要始终直通人民群众”一脉相承。

这次民主生活，习近平一连提出5个“围绕”，就是要从5个方面着力，抓住老百姓最急最忧最怨的问题，解决好群众最关心最直接最现实的利益问题，真正把功夫下到察实情、出实招、办实事、求实效上。

中央政治局同志应具备怎样的党性修养？

党的十九大在新时代党的建设总要求中明确提出加强党的政治建设，把保证全党服从中央、坚持党中央权威和集中统一领导作为党的政治建设的首要任务。

保证全党做到，前提是中央政治局同志首先做到。民主生活会上，习近平强调，这是对大家党性的考验，也是根本的政治纪律和政治规矩。

十八大以来的5年，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民迎难而上、开拓进取，党和国家各项事业取得历史性成就、发生历史性变革。党中央权威和集中统一领导是事业成功的根本所在。

正如习近平所说，维护党中央权威和集中统一领导，是我国革命、建设、改革的重要经验，是一个成熟的马克思主义执政党的重大建党原则。

这就要求中央政治局同志要把维护党中央权威和集中统一领导作为明确的政治准则和根本的政治要求，也就是要当政治上的明白人。

习近平对此提了4句话：在思想上高度认同，政治上坚决维护，组织上自觉服从，行动上紧紧跟随，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，自觉维护党中央权威。

具体到各个层面，习近平都对中央政治局同志提出了十分细致、明确的要求。

在作风上，必须带头树立正确政绩观，中央政治局的同志不仅要带头不搞形式主义、官僚主义，而且要同形式主义、官僚主义的种种表现进行坚决斗争。

在廉洁自律上，都应该明史知理，不能颠倒了公私、混淆了是非、模糊了义利、放纵了亲情。

在理想信念上，要勤于检视心灵、洗涤灵魂，校准价值坐标。

同时，习近平强调，要增强政治定力、道德定力，清清白白做人、干干净净做事。要管好家属子女和身边工作人员，坚决反对特权现象，树立好的家风家规。

中央政治局同志应保持怎样的精神状态？

习近平指出，我们党是生于忧患、成长于忧患、壮大于忧患的政党。民主生活会上，习近平分析我国当前的形势指出，国内外环境发生了深刻变化，面对的矛盾和问题发生了深刻变化，发展阶段和发展任务发生了深刻变化，工作对象和工作条件发生了深刻变化，对我们党长期执政能力和领导水平的要求也发生了深刻变化。

这5个“深刻变化”意在强调我们前进的道路上必然会面临困难和风险，必须时刻准备进行具有许多新的历史特点的伟大斗争，中央政治局同志在重要领导岗位，尤其要增强忧患意识、居安思危。

前不久，习近平就新华社一篇《形式主义、官僚主义新表现值得警惕》的文章作出指示，指出“四风”问题具有顽固性反复性，纠正“四风”不能止步，各地区各部门都要摆摆表现，找找差距。

12月18日至20日举行的中央经济工作会议对抓好决胜全面建成小康社会的三大攻坚战作出强力部署。其中首先就强调防范化解重大风险，要求重点防控金融风险，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环。

……

十九大后，习近平这一系列要求和部署，鲜明体现着一种忧患意识。对于中央政治局同志来说，就要做到知危图安，尽职尽责、勇于担责，着力破解突出矛盾和问题，有效防范化解各种风险。

习近平为何对中央政治局同志从严要求？

要治理好我们这个大党、治理好我们这个大国，必须抓“关键少数”。

“己不正，焉能正人”，中央委员会、中央政治局、中央政治局常委会的组成人员是“关键少数”中的“关键少数”，全党看这里的信号，全党以这里为标尺。习近平说，把这部分人抓好了，能够在全党作出表率，很多事情就好办了。

这5年，全面从严治党从中央政治局立规矩开始，从落实中央八项规定精神破题，以习近平同志为核心的党中央始终以身作则、身体力行。十九大前，习近平主持的每一次中央政治局民主生活会，中央政治局同志都要带头进行自我检查、党性分析，开展批评和自我批评。

正是由于坚持以上率下，才形成了“头雁效应”，全党自觉看齐、对标，一级做给一级看、一级带着一级干，在全面从严治党历史进程中写下了浓墨重彩的一笔。

十九大闭幕后仅三天，中央政治局会议便审议了《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定的实施细则》，闭幕刚刚两个月，中央政治局又召开民主生活会。

这些举措就是要传递一个明确信号——全面从严治党永远在路上，永不松劲、永不停步，新起点上要再部署、再出发，一刻不停歇地向纵深发展。