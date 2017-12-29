全国政协举行新年茶话会

习近平发表重要讲话

李克强张德江张高丽栗战书汪洋王沪宁赵乐际韩正出席

俞正声主持

新华社北京12月29日电（记者张晓松、姜潇）中国人民政治协商会议全国委员会12月29日上午在全国政协礼堂举行新年茶话会。党和国家领导人习近平、李克强、张德江、俞正声、张高丽、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正等同各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表、中央和国家机关有关方面负责人以及首都各族各界人士代表欢聚一堂，共迎2018年元旦。

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在茶话会上发表重要讲话。他强调，新时代中国特色社会主义的航线已经明确，中华民族伟大复兴的巨轮正在乘风破浪前行。在这艘巨轮上，每一份力量都不可或缺。时间不等人！我们必须走在时间前面，成为时代的弄潮儿。我们坚信，有中国共产党掌舵领航，有中国改革发展的浩荡东风，有全国各族人民扬帆划桨，中华民族伟大复兴的巨轮一定能够抵达光辉的彼岸。

习近平代表中共中央、国务院和中央军委，向各民主党派、工商联和无党派人士、各人民团体，向全国广大工人、农民、知识分子、干部和各界人士，向人民解放军指战员、武警官兵和公安干警，向香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞和台湾同胞以及广大侨胞，向关心和支持中国现代化建设的各国朋友，致以节日的问候和诚挚的祝福！

习近平指出，2017年是党和国家发展进程中具有里程碑意义的一年，中国特色社会主义各项事业取得新的重大成就。我们坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，深入推进供给侧结构性改革，有力实施脱贫攻坚，经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、军队和国防建设等取得新进展。我们举行朱日和沙场点兵，庆祝中国人民解放军建军90周年。我们庆祝香港回归祖国20周年，鲜明宣示“一国两制”方针不会变、不动摇，“一国两制”实践不变形、不走样。我们坚持一个中国原则与和平统一，促进两岸交流交往，坚决反对“台独”。我们开展全方位外交，积极推动构建人类命运共同体。中国共产党坚持全面从严治党永远在路上，把政治建设摆在首位，思想建党、纪律强党、制度治党同向发力，反腐败斗争压倒性态势已经形成并不断发展巩固。

习近平强调，我们继续推进全面深化改革，完成79个重点改革任务，中央和国家机关有关部门完成211个改革任务，各方面共出台399个改革方案，改革继续呈现全面发力、多点突破、纵深推进的生动局面。

习近平指出，2018年，我们要全面贯彻中共十九大精神，以新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济社会持续健康发展。我们要以改革的实际行动庆祝改革开放40周年，继续沿着改革开放的康庄大道奋勇前进。我们要继续贯彻“一国两制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方针，维护香港、澳门长期繁荣稳定。我们要继续坚持一个中国原则，在“九二共识”基础上推动两岸关系和平发展，反对一切分裂国家的活动。我们要始终不渝走和平发展道路，推动建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，让世界各国人民共享人类文明进步成果。

习近平强调，2017年，人民政协坚持团结和民主两大主题，聚焦党和国家中心任务，完善协商议政格局，强化民主监督职能，拓展团结联谊工作，加强履职能力建设，进一步开拓了团结民主、务实进取、蓬勃发展的新局面，为党和国家事业发展作出了重要贡献。新的一年，我们要坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。人民政协要充分发挥作为社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构作用，促进各党派团体、各族各界人士的大团结大联合，共同为实现中共十九大确定的目标任务而奋斗。

茶话会由全国政协主席俞正声主持。他指出，习近平总书记在讲话中回顾了2017年中共中央团结带领全国各族人民坚持和发展中国特色社会主义事业取得的新成就，对做好明年党和国家工作提出了重要要求。习近平总书记在讲话中充分肯定了人民政协一年来的工作，对巩固和发展最广泛的爱国统一战线和做好人民政协各项工作提出了新的希望和要求。我们一定要认真学习领会习近平总书记重要讲话精神，坚持团结和民主，坚持围绕中心、服务大局，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽人民政协各项工作的总纲，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，把为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利献计出力作为工作主线，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，以奋发有为的精神状态、脚踏实地的工作作风，积极投身到贯彻落实中共十九大决策部署的伟大实践中去。

农工党中央主席陈竺代表各民主党派中央、全国工商联和无党派人士讲话，表示将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘合作初心，继续携手前进，切实加强自身建设，自觉融入大局、服务大局、保障大局，为决胜全面建成小康社会、实现中华民族的伟大复兴贡献智慧和力量。

茶话会上，习近平等来到各界人士中间，同大家亲切握手，互致问候，共祝新年。部分全国政协委员和文艺工作者表演了精彩的节目。最后，全场高唱《歌唱祖国》，会场内洋溢着喜庆热烈的节日氛围。

在京中共中央政治局委员、中央书记处书记，党和国家有关领导同志，曾任全国政协副主席的在京老同志出席茶话会。