习近平：在全国政协新年茶话会上的讲话

新华社北京12月29日电

在全国政协新年茶话会上的讲话

（2017年12月29日）

习近平

同志们，朋友们：

大家新年好！2017年即将过去，2018年正在走来。在这辞旧迎新之际，我们欢聚一堂，畅叙友情，展望未来，感到十分高兴。

首先，我代表中共中央、国务院和中央军委，向各民主党派、工商联和无党派人士、各人民团体，向全国广大工人、农民、知识分子、干部和各界人士，向人民解放军指战员、武警官兵和公安干警，向香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞和台湾同胞以及广大侨胞，向关心和支持中国现代化建设的各国朋友，致以节日的问候和诚挚的祝福！

2017年是党和国家发展进程中具有里程碑意义的一年，中国特色社会主义各项事业取得新的重大成就。我们坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，深入推进供给侧结构性改革，有力实施脱贫攻坚，经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、军队和国防建设等各项事业取得新的重大进展。

我们继续推进全面深化改革，完成79个重点改革任务，中央和国家机关有关部门完成211个改革任务，各方面共出台399个改革方案，改革继续呈现全面发力、多点突破、纵深推进的生动局面。

我们举行朱日和沙场点兵，庆祝中国人民解放军建军90周年，集中展示了人民军队在中国特色强军之路上迈出的坚定步伐。我们庆祝香港回归祖国20周年，鲜明宣示“一国两制”方针不会变、不动摇，“一国两制”实践不变形、不走样。我们坚持一个中国原则与和平统一，促进两岸交流交往，坚决反对“台独”。我们开展全方位外交，积极推动构建人类命运共同体。

中国共产党坚持全面从严治党永远在路上，把政治建设摆在首位，思想建党、纪律强党、制度治党同向发力，反腐败斗争压倒性态势已经形成并不断发展巩固。

岁末盘点，一年来的成绩沉甸甸的，大家的付出得到了回报。同时，我们也清醒看到，我们的工作还有一些做得不够好的地方，人民群众生产生活还有不少困难没有得到很好解决，前进道路上还有许多风险挑战，必须居安思危、加倍努力，把工作做得更实更好。

同志们、朋友们！

两个多月前，中国共产党召开了第十九次全国代表大会，描绘了决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程、实现中华民族伟大复兴中国梦的宏伟蓝图，吹响了新时代沿着中国特色社会主义道路奋勇前进的嘹亮号角。

最近一段时间，各民主党派、工商联相继成功召开了全国代表大会，选举产生新一届领导机构，弘扬优良传统，深化政治交接，加强中国特色社会主义参政党建设，彰显了中国共产党领导的多党合作事业的生机活力。

2018年，我们要全面贯彻中共十九大精神，以新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，在打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战方面取得扎实进展，促进经济社会持续健康发展。我们要以改革的实际行动庆祝改革开放40周年，继续沿着改革开放的康庄大道奋勇前进。我们要继续贯彻“一国两制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方针，维护香港、澳门长期繁荣稳定。我们要继续坚持一个中国原则，在“九二共识”基础上推动两岸关系和平发展，反对一切分裂国家的活动。我们要始终不渝走和平发展道路，推动建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，让世界各国人民共享人类文明进步成果。

同志们、朋友们！

2017年，人民政协坚持团结和民主两大主题，聚焦党和国家中心任务，完善协商议政格局，强化民主监督职能，拓展团结联谊工作，加强履职能力建设，在继承中发展、在发展中创新，进一步开拓了团结民主、务实进取、蓬勃发展的新局面，为党和国家事业发展作出了重要贡献。

不忘初心，方得始终。新的一年，我们要坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。人民政协要把新时代中国特色社会主义思想作为统揽各项工作的总纲，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，把为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利献计出力作为工作主线，充分发挥作为社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构作用，携手新时代、贯彻新理念、聚焦新目标、落实新部署，促进各党派团体、各族各界人士的大团结大联合，共同为实现中共十九大确定的目标任务而奋斗。

从现在起到实现决胜全面建成小康社会的奋斗目标，只有1000多天了。“逝者如斯夫！不舍昼夜”。时间不等人！我们必须走在时间前面，成为时代的弄潮儿。

同志们、朋友们！

中共十八大以来，在新中国成立特别是改革开放以来长期努力的基础上，全党全国各族人民团结奋斗，推动中国特色社会主义进入了新时代。我国发展取得的思想理论成就、物质技术成就、精神文化成就、体制机制成就，万涓成水，汇流成海，形成了推动中华民族阔步前进的历史洪流。

“潮平两岸阔，风正一帆悬。”新时代中国特色社会主义的航线已经明确，中华民族伟大复兴的巨轮正在乘风破浪前行。在这艘巨轮上，每一份力量都不可或缺。我们坚信，有中国共产党掌舵领航，有中国改革发展的浩荡东风，有全国各族人民扬帆划桨，中华民族伟大复兴的巨轮一定能够抵达光辉的彼岸！

谢谢各位。