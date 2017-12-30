美术界大腕回忆 “不发文凭的美院”

晨报记者 詹 皓

昨天，《同行——上海市工人文化宫美术作品邀请展》开幕式上，许多美术界的大腕出现了，他们都念叨着“我回娘家来了”。

的确，几十年来，市工人文化宫培养出一大批美术人才，当******海美术界的大腕多半跟市宫美术组有缘，一个职工美术阵地得到了“不发文凭的美术学院”这样亲切的称呼。

当年名师免费为职工上课

上世纪70年代到90年代，上海市工人文化宫举办了数十期美术培训班，组织开展了上百次职工美术创作交流活动，吸引了一大批职工美术爱好者的积极参与。在市宫，来自各行各业的他们得到了大师们耐心细致的辅导，由此开启了他们美术创作的梦想之旅。当年应邀来市宫执教的不乏应野平、刘旦宅、王个簃、黄幻吾、俞云阶、朱屺瞻、邵克萍、乔木、陈逸飞、王子滏、冯显运等美术界大家，他们放弃休息，不计报酬，尽心尽力培养基层一线的职工画家。

在市宫美术班担任了20年活动组织者的武国强说，当时市宫美术有不同画种的9个班，每周活动一到两次，除了培训班还有创作组。当年老师们上课不收钱，职工来学习也不交费，直到后来，有了稿费制度，美术班才收过一学期几块钱的费用，而老师的上课费也只有几块钱到20块钱一次。那时的职工要画画，是真心喜欢，毫无功利心。

郑辛遥的三个“第一次”

上海市美协副主席郑辛遥也是从市宫美术班走出来的。他深情回忆说，自己当年参加了市宫的漫画创作组，他漫画生涯里的三个“第一次”都是市宫给的。“我的第一幅漫画是经市宫推荐发表在《解放日报》上的，我在市宫听到了著名漫画家方成老师上的课，是我漫画创作生涯的第一堂课，后来，我跟随市宫到北京，第一次见到了漫画大师华君武、丁聪两位，得到了他们的指点，由此我顺利地走上了漫画创作道路。当时社会上很少有美术培训，市宫不但为职工办班，还能请到美术大师来授课，上课气氛很好，你带来草稿，大师直接给你指点。”

当时创作条件比美院还好

市宫为上海美术界培养出了一大批人才，和时代氛围有很大关系。武国强表示，当时市宫办美术创作组，各区县局都会推荐美术人才，通过审查考核，才能进入，基本每个系统只有一到两个人能入选。

当年在沪东造船厂负责职工美术的史美诚说，“当时我们一家厂的美术小组成员就有50人，大部分是第一线工人，职工们的美术创作从黑板报开始，华君武先生来参观时，就说黑板报也可以是培养人才的一个基地。另外，好多大画家都曾来造船厂体验生活，给了职工美术很大的推动。”

从市宫走出来的著名画家董连宝说：“当年到市宫来进行美术创作都是领导支持脱产进行的，我们创作的都是自己熟悉的工业题材，市宫又请来专业画家帮我们提高，大家可以长时间集中在一起切磋，可以说，当时我们的条件比美术院校还要好。”上海油画雕塑院院长肖谷也表示，自己的一件版画作品，当年就是通过在市宫的创作，最后得到了全国职工美展一等奖。

对于上海职工美术这个特别的美术史现象，上海市美协顾问朱国荣、邱瑞敏都表示，1952年，上海美专合并到南京，直到1959年上海美专成立，上海出现了一个美术高校的空窗期，市里面需要一个大型雕塑都要到浙江请人来做。这个空窗期以及之后一段时间，上海的职工美术反而很活跃，甚至成为上海美术创作的主体力量。当时的全国美展上，上海的获奖作品很多出自职工之手。今天，我们更应该继承和发扬市宫的这种文化精神，传给下一代。